Из коробки устройство работает на Android 15, но в перспективе получит Android 21.

Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy M36. Компания преподносит его как монстра ИИ: аппарат наделен некоторыми функциями Galaxy AI, которые реализованы в Galaxy S25 Ultra.

Также новинка выделяется среди конкурентов в ценовом сегменте длительной поддержкой обновлениями. Смартфон обещают поддерживать обновлениями (именно новыми Android, а не только патчами безопасности) в течение 6 лет. Таким образом, Galaxy M36 обязательно получит прошивку One UI на базе Android 21, пишет Fone Arena.

Характеристики Galaxy M36:

Экран: 6,7", 1080 x 2340 пикселей, Super AMOLED Infinity-U, 120 Гц.

6,7", 1080 x 2340 пикселей, Super AMOLED Infinity-U, 120 Гц. Процессор: 8-ядерный SoC Exynos 1380 c графикой Mali-G68 MP5.

8-ядерный SoC Exynos 1380 c графикой Mali-G68 MP5. Память: 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти

6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти Камеры : 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, OIS, 8-Мп сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2, 2-Мп макросенсор с диафрагмой f/2.4, светодиодная вспышка. Фронтальная камера 12 Мп с диафрагмой f/2.2.

: 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, OIS, 8-Мп сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2, 2-Мп макросенсор с диафрагмой f/2.4, светодиодная вспышка. Фронтальная камера 12 Мп с диафрагмой f/2.2. Батарея: 5000 мАч, зарядка 25 Вт.

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Среди прочих особенностей – встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6. Корпус выполнен из пластика. Толщина устройства – 7,7 мм, масса – 197 граммов.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy M36, стала Индия. Там его оценили в 17 499 рупий за модель 6 ГБ + 128 ГБ (~$205, 8500 грн). Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

Напомним, на 9 июля у Samsung намечена презентация Galaxy Unpacked. Ожидается анонс новых раскладушек и смарт-часов. Возможны и другие анонсы, например, AR-гарнитуры Project Moohan.

Самые продаваемые смартфоны в Европе в 2025 году состоят исключительно из iPhone и Samsung, следует из отчета Counterpoint. Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов.

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