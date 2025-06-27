Даже в Европе отдых может быть одновременно и роскошным по впечатлениям, и бюджетным по стоимости.

Пока большинство европейских туристов толпятся на переполненных пляжах Испании, на континенте полно "скрытых жемчужин", которые не уступают по красоте и уровню инфраструктуры даже всемирно известным курортам. С той разницей, что туристов там значительно меньше.

Британский тревел-блогер по имени Скотт, который объездил всю Европу и посетил десятки городов, рассказал, какие из них, по его мнению, являются самыми недооцененными туристами. Топ-6 он опубликовал в своем Instagram. Вот эти города:

Мостар, Босния и Герцеговина. Город больше всего известен благодаря культовому Старому мосту, который является реконструированным сооружением, построенным еще в Средневековье во времена правления османов. Скотт описывает его как "самый захватывающий объект всемирного наследия".

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Аннеси, Франция. Этот город путешественник называет "Альпийской Венецией" с "потрясающими мощеными улочками и идеальными озерами".

Ксамил, Албания. Путешественник описывает его как "Европейские Мальдивы с ограниченным бюджетом" с "самой красивой береговой линией". Здесь находится албанский национальный парк Бутринти, где действительно кристально чистая вода.

Блед, Словения. По словам Скотта, это место является "настоящей сказкой". Он называет его "одним из самых спокойных мест в мире". Путешественник добавляет, что это "самое невероятное место с зеркальными озерами". Блед наиболее известен своим озером, на котором есть остров с живописной церковью Успения Пресвятой Девы Марии на нем.

Тиват, Черногория. Британский путешественник называет его "бюджетной версией Монако", добавляя, что в этом "самом роскошном месте" есть "столько всего, что можно посмотреть и чем заняться".

Любляна, Словения. Скотт утверждает, что это "самое чистое, самое безопасное" и "самое невероятное место" без толпы туристов. Он добавляет, что это "настоящая скрытая жемчужина, которую вы обязательно должны посетить".

Другие рассказы опытных путешественников

Как писал УНИАН, американец, который посетил все страны мира, признался, что больше всего ему понравился Иран. Если вынести за скобки вопрос политики, то сама страна очень красивая, а ее люди всегда доброжелательны.

Также мы приводили рассказ девушки, которая часто путешествует соло. Она назвала страны, в которых чувствовала себя в опасности.

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