В МИД Германии напомнили, что Беларусь сделала несколько международных заявлений о том, что она обязуется быть свободной от ядерного оружия.

Объявление разыскиваемого за военные преступления президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси вызвало критику со стороны правительства Германии.

МИД Германии обвинил главу Кремля в дальнейшей попытке "ядерного запугивания", пишет Tagesschau.

"Сравнение, сделанное президентом Путиным с распределением ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может служить для оправдания шага, объявленного Россией", - заявили в Берлине.

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Кроме того в МИД напомнили, что Беларусь сделала несколько международных заявлений о том, что она обязуется быть свободной от ядерного оружия.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия-24" заявил, что Москва разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По словам Путина, до 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для такого оружия. Кроме того, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может использовать это оружие, и самолеты, которые могут нести ядерные ракеты.

Отметим, что "Искандеры" размещены на территории Беларуси по меньшей мере с декабря 2022 года, но их использовали российские войска.

В Соединенных Штатах Америки отметили, что Россия и Беларусь обсуждали подобную сделку в прошлом году. Пока нет никаких признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие.

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин, вероятно, пообещал своему другу Лукашенко разместить на территории Беларуси ядерное оружие еще до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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