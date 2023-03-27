Однако пока неизвестно, какие именно санкции может ввести ЕС.

Если Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, то будут последствия. Евросоюз адаптируется под сложившуюся ситуацию и готовится ко всем сценариям.

Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. Он сообщил в комментарии журналистам: "Как сказал высокий представитель ЕС, если это [размещение ядерного оружия] случится — будут последствия".

Однако Стано не уточнил, какие именно санкции введет Евросоюз. По его словам, до одобрения ограничений чиновники ЕС не могут делиться деталями.

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"Мы готовы ко всем сценариям, и мы пересматриваем нашу готовность по мере того, как разворачиваются события... Сначала очень важно отбросить эти заявления и также услышать, что скажет беларусская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой варварской противоправной агрессии. Но, конечно, это будет эскалацией, это создаст угрозу для безопасности Европы и не останется без реакции стран-членов", — подытожил Стано.

Размещение ядерного оружия в Беларуси: что известно

Кремлевский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе заявил о передаче Беларуси ОТРК "Искандер". Для этого в РБ строится специальное хранилище, которое планируют сдать в эксплуатацию 1 июля.

Президент России сказал, что государство-агрессор действует по примеру США в плане размещения ядерного оружия в других странах.

Европейские страны отреагировали на планы РФ. В Германии обвинили Россию в "ядерном запугивании", а в Латвии назвали Беларусь очередным военным округом государства-агрессора. Евросоюз также пообещал ответить санкциями.

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия допустил возможность дополнительной мобилизации в Украине на фоне угроз Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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