Причиной беспокоиться стало сообщение о размещении ядерного оружия в Беларуси.

В Украине могут провести дополнительную мобилизацию. Как заявил глава "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью SkyNews, причиной этого стала угроза со стороны Беларуси.

Размещение Россией тактического ядерного оружия на территории северного соседа Украины, о чем ранее заявлял Владимир Путин, может привести к деэскалации со стороны Беларуси.

"Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно, по крайней мере, еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта (границу с Беларусью — УНИАН.). Это больше тысячи километров...", - сказал Арахамия.

Видео дня

Но не стоит паниковать раньше времени. Глава "Слуги народа" сказал, что пока в украинском высшем руководстве не верят, что такое реально. Однако нужно быть готовым ко всему.

"Мы не верим, что может случиться, но никто не знает. В течение этого года мы узнали, что никто не знает, что может произойти. Никто не верил, что Россия может вторгнуться в таком масштабе, но они сделали это", — добавил Арахамия.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

25 марта Владимир Путин заявил о подготовке в Беларуси хранилища для ядерного оружия. Его строительство планируется завершить к началу июля. Президент Россия заверил, что Москва это делает по примеру США.

Германия и еще ряд европейских стран в ответ обвинили Путина в попытке "ядерного запугивания". В частности Берлин напомнил о том, что Беларусь обязалась быть свободной от ядерки.

В ЕС предупредили, что применят к Беларуси новые санкции, если на территории страны будет размещено ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: