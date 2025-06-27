Стала известна причина смерти Лало.

Аргентинский композитор Лало Шифрин, который известен музыкой к фильмам "Миссия невыполнима", ушел из жизни. Мужчине было 93 года.

Как сообщает издание The independent, причиной смерти Лало стали осложнения, вызванные пневмонией. Больше подробностей его семья пока не сообщает.

Что известно о Лало Шифрине

С 1950-х годов Лало писал музыку для кино и телевидения. В его композициях сочетались элементы классики, джаза и латиноамериканской музыки. За свое творчество Шифрин получил немало престижных наград, в частности, был пятикратным лауреатом премии "Грэмми", шестикратным номинантом на "Оскар" и четырехкратным на премию "Эмми".

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Самые известные композиции Лало - это темы к фильмам "Миссия невыполнима", а также "Хладнокровный Люк", "Буллит", "Путешествие проклятых" и многие другие. Кстати, в 1968 году альбом саундтреков к "Миссии невыполнимой" стал бестселлером.

Напомним, ранее звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Эрик Дейн рассказал об ухудшении своего состояния. В апреле этого года мужчине диагностировали боковой амиотрофический склероз, а сейчас эта неизлечимая болезнь начала прогрессировать.

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