Это решение повышает уровень угрозы в Европе, что и намеревался сделать Путин.

Когда российский президент Владимир Путин использует слово "ядерный", мир обращает внимание, и это, по-видимому, главная причина, по которой он это сказал.

Как обычно с Путиным, мир должен читать мелкий шрифт и проверять контекст. Оружие, которое Путин планирует переместить в Беларусь, - это не стратегическое ядерное оружие, а те гигантские межконтинентальные баллистические ракеты, запуск которых может положить конец жизни на Земле, пишет CNN.

Тактическое ядерное оружие меньше, но может быть использовано на поле боя. Путин весь последний год угрожал возможностью ядерной войны, особенно когда его военная операция на Украине дает сбои.

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Это может помочь объяснить контекст заявления Путина. Он человек, у которого сейчас много проблем. Российские войска обстреливают украинские города с воздуха, но их наземная война не дает большого прогресса.

Помимо нескольких новых торговых соглашений с Китаем, Путин мало что получил от саммита с китайским лидером Си Цзиньпином. Во всяком случае, Россия сейчас выглядит младшим партнером Китая.

Путин возлагает вину за свое решение на другую сторону, говоря, что он принял его в ответ на то, что Великобритания поставила Украине противотанковые боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Это, как обвиняет Путин, является опасной эскалацией. Великобритания это отрицает, поясняя, что боеприпасы используются только в обычных целях.

Путин говорит, что Россия уже строит хранилище для тактического ядерного оружия, которое будет готово к июлю. Он не назвал конкретной даты прибытия тактического оружия.

Примечательно, что российский лидер заявил, что не передаст контроль над тактическим ядерным оружием президенту Беларуси Александру Лукашенко, который давно просил это оружие.

Один дипломат отмечает, что обслуживать оружие должны будут российские силы, которые будут постоянно дислоцироваться на беларуской земле, что является признаком того, что Лукашенко находится под еще большим контролем Путина.

И все же перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь приближает его не только к Украине, но и к Польше, Литве и Латвии, всем союзникам по НАТО.

Это повышает уровень угрозы в Европе, что и намеревался сделать Путин.

Передача тактического ядерного оружия Беларуси - детали

Владимир Путин 25 марта заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Он добавил, что 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах.

Власти Российской Федерации пытаются повлиять на Запад, угрожая ядерным оружием. В Кремле считают, что это единственный рычаг влияния на западные правительства.