Если изменения, предложенные МВД страны, будут приняты, то беженцев ждут заметные ограничения.

В Чехии предложили изменения в правила предоставления убежища и миграции, которые предусматривают установление более строгого контроля за местом жительства иностранца.

Как пишет издание ČTK, эти изменения, подготовленные Министерством внутренних дел (МВД), уже поддержала правящая коалиция и премьер-министр страны Петр Фиала.

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Как пояснили в МВД, изменения нацелены на повышение безопасности в стране и предусматривают усиленный мониторинг передвижения и проживания искателей убежища и нелегальных мигрантов.

Также будут введены ограничения, чтобы снизить злоупотребления с процедурой международной защиты. В частности, предполагается, что иностранец не сможет подать заявление с просьбой об убежище, если получил решение о выдворении из Чехии или другого государства Евросоюза. Рассмотрение отказа о предоставлении международной защиты и решение о возвращении в страну происхождения будут рассматриваться одним делом. В случае обжалования суды могут принимать решения даже в течение года.

Кроме этого, власти будут иметь право определять место жительства искателей убежища или оставлять их в учреждениях временного пребывания. При этом власти также смогут ограничивать социальные стандарты искателей убежища в случае проблемного поведения. Это могут быть ограничения на получение бесплатного медицинского обслуживания и некоторых материальных выплат.

Мигрантам также придется проходить новый эпидемиологический контроль. Полиция будет иметь право использовать данные с мобильных телефонов мигрантов, чтобы идентифицировать их.

Организации, которые занимаются мигрантами раскритиковали такие изменения.

Украинские беженцы в Чехии

25 марта стало известно, что в Чехии опасаются массового наплыва украинских военных после войны, чтобы воссоединиться с семьями. В чешской разведке заявили, что такое развитие событий может создать угрозу для безопасности местного населения, поскольку у некоторых военных могут быть проблемы с психикой.

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