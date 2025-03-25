Чешские спецслужбы готовятся к разным сценариям.

В Чехии нарастают опасения того, что украинские военные после окончания войны массово хлынут в страну, чтобы воссоединиться с семьями, которые туда эвакуировались. Об этом сообщает Novinky.

По данным издания, чешская разведка считает, что массовый наплыв украинских военных может создать угрозу для безопасности местного населения, поскольку у некоторых ветеранов после боевых действий могут быть проблемы с психическим здоровьем.

"В целом я подтверждаю, что наши силы безопасности, особенно спецслужбы, готовятся к разным сценариям. Они базируются на случаях, которые здесь произошли, например, после войны в Югославии. Они абсолютно правы, когда указывают на аспекты безопасности. К этому нужно отнестись очень серьезно, и я рад, что они это делают", - рассказал председатель парламентского комитета Чехии по безопасности Павел Жачек.

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Он добавил, что сейчас пока что не идет речь о воссоединении украинских военных с семьями в Чехии. Жачек считает маловероятным, что в случае временного прекращения огня бойцы будут уволены из армии и смогут выехать из своей страны.

Некоторые чешские политики также полагают, что бойцы ВСУ после окончания войны должны остаться в Украине и помогать с восстановлением страны.

"По моей информации, Украина планирует интегрировать часть ветеранов войны в армейские структуры и другие ветви власти, чтобы риск для местного населения был как можно меньше", - отметил член комитета по безопасности Михал Зуна.

Украинские беженцы в Чехии

Как писал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России в Украину временную защиту в Чехии получили 396 700 беженцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чехия позволит украинцам остаться в стране. Беженцы в этом году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание.

Тем не менее, воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные украинские беженцы.

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