Теперь получение выплат по программе "800+" в Польше будет зависеть от трудоустройства беженцев (в том числе и украинских) и обучения их детей в польских школах. Исключения будут делать, в частности, для людей с инвалидностью.

Как сообщает Польское агентство печати, теперь социальная поддержка "800+" для иностранцев напрямую связана с трудовой занятостью и учебой детей в польских школах. Если человек не работал в конкретном месяце, выплата автоматически приостанавливается.

Закон также требует, чтобы иностранцы зарабатывали не менее 50% от минимальной зарплаты (в 2025 году - 2333 злотых), а Управление социального страхования ежемесячно проверял их занятость и пребывание в стране. Для получения выплат теперь обязательно иметь PESEL (польский аналог идентификационного кода).

Кроме того, вводятся ограничения на доступ к части медуслуг для взрослых граждан Украины, а срок их легального пребывания в Польше продлен до 4 марта 2026 года.

Стоит отметить, что программа "800+" - это польское ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых, которое получают семьи с детьми до 18 лет. В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую редакцию закона о помощи украинцам. Он заявил, что выплаты должны получать только те, кто реально работают в Польше.

Украинские беженцы в Европе

Чешский политик, лидер оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что он будет требовать пересмотра разрешений на пребывание украинских беженцев в Чехии, если его политическая сила войдет в коалицию после парламентских выборов в октябре 2025 года.

