Норвегия больше не будет предоставлять временную защиту вновь прибывшим мужчинам из Украины

Правительство намерено принять изменения в нормативные акты до Пасхи, а вскоре после этого они вступят в силу.

Правительство Норвегии намерено ужесточить правила проживания для перемещенных лиц из Украины. В частности, украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет больше не будет предоставляться временная коллективная защита. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

"С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, наблюдает рост количества молодых украинских мужчин, прибывающих в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северном регионе. Чтобы мы не получили непропорционально большую их долю, необходимы более жесткие меры", - заявила министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен.

Отмечается, что правительство вскоре опубликует для консультаций предложение, согласно которому украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут иметь права на временную коллективную защиту в Норвегии. Это означает, что они больше не будут получать временные разрешения на проживание на основе групповой оценки. Вместо этого они смогут подавать заявление о предоставлении убежища по общим правилам.

"Норвегия не должна принимать больше людей, чем мы можем интегрировать. Расселение беженцев - это добровольная задача муниципалитетов. Норвежские муниципалитеты приложили огромные усилия за последние годы и расселили почти 100 000 перемещенных украинцев. Несколько муниципалитетов сообщают о давлении на местные службы и нехватке жилья. Сейчас мы принимаем меры, чтобы муниципалитеты могли помочь людям трудоустроиться и заботиться о своих семьях", - сказала министр труда и инклюзии Кьерсти Стенсенг.

В Минюсте уточнили, что ограничения будут применяться только к новым заявителям и не повлияют на тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии. Ограничения не будут применяться к мужчинам, которые документально освобождены от военной службы или не способны ее проходить, и к лицам, эвакуированным по программе медицинской эвакуации. Исключения также будут касаться мужчин, которые несут полную ответственность за сопровождение детей или за детей в Норвегии.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон рассказала, что годы проживания украинцев под специальным режимом временной защиты в Европе не будут автоматическим основанием для получения долгосрочного вида на жительство в ЕС после окончания войны. Однако государства-члены могут учесть эти годы для национальных разрешений.

Она пояснила, что в большинстве стран ЕС после пяти лет легального пребывания иностранец может получить долгосрочный вид на жительство, который уже не будет зависеть от наличия рабочей визы или других обстоятельств. Однако для украинцев под временной защитой этот путь не является автоматическим.

