Этот фонд будет доступен как для государственного, так и для частного секторов.

Дания открыла специальный инвестиционный фонд для Украины на сумму в 1 млрд датских крон, что составляет примерно 133 млн долларов.

Как сообщает Правительственный портал, о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда было объявлено на Украинском инвестиционном форуме в Копенгагене 26 мая.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая вязла участие в форуме в составе украинской делегации, сообщила, что специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений, и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов. По ее словам, Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн.

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Свириденко подчеркнула, что правительство Украины рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению Украины.

В частности в рамках форума было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулон, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

В свою очередь заместитель министра экономики Александр Грибан сказал, что Украину интересуют датские технологии и есть большая перспектива в размещении датских компаний в Украине в приоритетных отраслях. В частности, это возобновляемая энергетика, строительные материалы, технологии восстановления коммунального хозяйства, а также оборонные технологии и технологии двойного назначения.

По словам Грибана, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и напрямую осуществлять кредитование, что ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, которые открыли свои программы для Украины. Также датское правительство планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.

Финансовая помощь Украине

В Европейском Союзе обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро замороженных российских активов. Речь идет о почти 200 млрд евро, из которых 180 млрд евро являются активами российского Центробанка.

Кроме того, Еврокомиссия выплатила Украине 1,5 миллиарда евро помощи. Эти деньги помогут с покрытием пенсионных пособий и зарплат, а также будут привлечены для поддержки работы больниц и школ.

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