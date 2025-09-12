Новая программа предусматривает всестороннее усиление устойчивости Украины, переход на зеленую энергетику, и развитие демократических институтов.

Дания начинает новую программу поддержки на 375 млн евро для Украины. Эта программа является интеграционным проектом и должна сделать вклад в демократические и институциональные реформы, необходимые для сближения с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном в Киеве.

Как отметил Сибига, сегодня его датский коллега официально запустит новую программу "зеленого перехода" в Украине.

"Это системный интеграционный проект Украины на три года с бюджетом на 375 миллионов евро. Три ключевых направления: поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику, и развитие демократических институтов", - сказал Сибига.

В свою очередь, Расмуссен подтвердил, что одна из главных целей его визита в Украину заключается в том, чтобы начать новую совместную программу на сумму 375 миллионов евро.

По его словам, миссия этой программы очень четкая - усилить устойчивость Украины и ее способность удовлетворять наиболее насущные потребности людей, поддержать "зеленый переход", улучшить условия для развития частного сектора, а также сделать вклад в демократические и институциональные реформы, необходимые для вступления в ЕС.

Невоенная помощь от Дании

Как сообщал УНИАН, еще в 2022 году Дания решила присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области.

А в 2023 году Дания создала специальный инвестиционный фонд, ориентированный на поддержку гражданских предприятий Украины. В частности тогда сразу было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки.

