По его словам, США продают много оружия НАТО.

Презедент США Дональд Трамп заявил, что вместе с НАТО "усиливает давление" ради мирного соглашения для Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Clash Report.

Он рассчитывает на скорое участие России и Украины в переговорах об урегулировании.

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен окончания Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там сделку, мы это сделаем. Много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - заявил президент.

Видео дня

По его словам, США продают много оружия НАТО:

"И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие в США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире".

Американский лидет также не исключил новых санкций против России.

Новость дополняется...