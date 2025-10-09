Теперь президент США приписывает себе уже 8 "законченных войн", хотя полностью этот список до сих пор никто не видел.

Президент США Дональд Трамп объявил о якобы окончании войны в секторе Газа. По его словам, на очереди - Украина.

"Как вы помните, мы урегулировали семь конфликтов. Это восьмой. Я думал, что легче всего из всех будет Россия-Украина. Думаю, что это также произойдет", - заявил Трамп журналистам на заседании американского правительства.

По словам американского президента, в конце этой недели он прибудет в Египет, где будет подписано более полное соглашение об установлении мира в секторе Газа. Он также добавил, что всех израильских заложников, захваченных ХАМАС два года назад, должны освободить уже в понедельник-вторник.

Видео дня

Что касается самой Газы, то город будет полностью отстроен.

"В том регионе некоторые страны имеют огромные богатства... То, что они сделают, станет чудом для Газы", - сказал Трамп.

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС

Как писал УНИАН, накануне Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. Эта договоренность предусматривает почти немедленное освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.

Относительно дальнейших шагов прочной договоренности еще нет. Ее должны подписать в ближайшее время. При этом Трамп уже пригрозил ХАМАС "полным уничтожением", если группировка не откажется от власти в Газе.

Вас также могут заинтересовать новости: