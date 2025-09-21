По словам Пескова, разговоры о давлении на Россию не способствуют мирному урегулированию.

Российский диктатор Владимир Путин остается открытым к урегулированию ситуации в Украине путем переговоров, а также рассчитывает на продолжение работы с США в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитируют росСМИ.

Также он предположил, что во время визита Дональда Трампа в Лондон, президенту США много рассказывали о планах давления на Россию.

"Это не то, что способствует урегулированию. Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы. И Путин, так же как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", - отметил Песков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ сейчас не ведут переговоров о завершении войны. По его словам, сейчас переговоры с российской стороной касаются только гуманитарной части.

"Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день, поэтому, до конца года, думаю, они расширят атаки. Это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезных намерений закончить войну", - подчеркнул Умеров.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал условие для встречи Зеленского и Путина. Американский лидер отметил, что для того, чтобы эти переговоры состоялись, ему "придется вмешаться".

"Я хочу это остановить. И знаете, я остановил семь войн. Я думал, что это (война России в Украине) для меня будет легким, но это стало провалом. Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима", - сказал он.

