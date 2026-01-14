Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для новой встречи с Путиным, - Bloomberg

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным и переговоров по завершению войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По информации собеседников издания, встреча может состояться в этом месяце. В то же время планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.
Представитель Белого дома заявил, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.
Как отметил один из источников, пока неясно, насколько Путин заинтересован во второй встрече с этой парой, и это, по-видимому, является главным препятствием для назначения даты.
По словам других источников, американские чиновники представят Путину и его команде последние проекты планов. Ожидается, что обсуждения затронут гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны.
Уиткофф и Кушнер в декабре уже посещали Москву и встречались с Путиным. Тогда переговоры длились почти пять часов, но не привели к прорыву. Уиткофф встречался с Путиным в России шесть раз в прошлом году.
Переговоры по войне в Украине
Ранее СМИ сообщали, что союзники Украины из "Большой семерки" проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заручиться его личной поддержкой в отношении гарантий безопасности для Украины после введения режима прекращения огня.
Также ранее сообщалось, что на встрече в Давосе Зеленский и Трамп должны заключить соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.
При этом президент Зеленский заявлял, что Украина надеется получить ответ России на мирный план из 20 пунктов до конца этого месяца.