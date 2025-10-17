Как пишут журналисты, гражданское население уже привыкло к войне и придерживается пассивной позиции.

С начала августа 2025 года Украина атакует инфраструктуру нефтяной и газовой промышленности, которая питает российскую военную экономику. Такие удары оказались очень успешными, ведь были сокращены экспортные доходы и зафиксирован дефицит бензина по всей РФ. Об этом пишет Atlantic Council.

"Однако, хотя то, что многие украинцы называют "санкциями дронов", явно усиливает экономические проблемы Кремля, это вряд ли вызовет любую значительную внутреннюю оппозицию в России против продолжающейся инвазии в Украину. Зато прогресс в направлении мира будет зависеть от постоянного внешнего давления со стороны Киева и его международных партнеров", - отмечают в материале.

В издании подчеркнули, что Кремль стремится скрыть масштабы убытков, нет сомнений, что эти удары дают обычным россиянам понимание того, к чему привело вторжение российского диктатора Владимира Путина.

"В начале октября Международное энергетическое агентство, базирующееся в Париже, ухудшило свой прогноз по России и оценило, что влияние ударов украинских дронов будет подавлять объемы переработки нефтеперерабатывающих заводов России как минимум до середины 2026 года", - добавили в издании.

В то же время владельцы автомобилей по всей России вынуждены стоять в очередях за бензином из-за проблем с поставками, которых не было с темных времен начала 1990-х годов.

Как пишет Atlantic Council, нынешняя волна дефицита топлива подрывает усилия Кремля по защите российского населения от негативных последствий войны в Украине.

"Путин тщательно ограничивал влияние вторжения на рядовых россиян, сосредоточив военный призыв на неблагополучных регионах страны, заключенных и добровольцах, мотивированных финансовыми соображениями. Такой подход вполне соответствует неписаному "социальному контракту", который сложился за 25 лет правления Путина, согласно которому он предлагает российскому населению высокий уровень жизни в обмен на ограничение личных свобод и политическую пассивность", - отметили в материале.

В свою очередь экономический рост во всех сферах, кроме оборонной, застопорился, а огромные выплаты военным углубляют зависимость населения РФ от войны, добавили в Atlantic Council.

"Во всем российском обществе политика репрессий достигла беспрецедентного уровня, поскольку Путин воспользовался военным положением, чтобы завершить переход страны от несовершенной демократии к авторитарной диктатуре. Несмотря на ухудшение внутренней ситуации, в современной России все еще нет признаков какого-либо значительного антивоенного движения", - подытожили в издании.

Ранее СМИ сообщали, что украинские дроны достали до НПЗ в Тюмени, установив новый рекорд. Оказалось, что расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта. Более того, в Тюмени вообще не были готовы к подобному развитию событий - воздушную тревогу в городе не объявляли.

Также стало известно, что дроны разнесли один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В ночь на 4 октября в городе Кириши, Ленинградская область РФ, беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

Отмечается, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с годовой мощностью более 10 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизель, авиатопливо и другие нефтепродукты, обеспечивая значительную часть внутренних потребностей РФ.

