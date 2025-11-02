Президент США заявил, что поручил Пентагону подготовиться к возможным действиям.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут осуществить военное вторжение в Нигерию. Об этом он сообщил в Truth Social.

Глава Белого дома предупредил, что если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", тогда США не только могут прекратить оказывать им помощь, но и могут предпринять и другие шаги.

"Вполне возможно, (США - прим. ред.) вторгнутся в эту теперь опозоренную страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", - написал Трамп.

Американский лидер проинформировал, что дал поручение Пентагону подготовиться к возможным действиям, а правительству Нигерии дал совет действовать быстро.

"Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", - предупредил президент США.

Примечательно, что министр обороны США Пит Гегсет заявил в ответ на пост главы Белого дома, что министерство после приказа Трампа на фоне обвинений в сторону Нигерии готовится к действиям.

"Эскалация" отношений США и Венесуэлы: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США стягивают дополнительные силы поближе к Венесуэле. Из-за этого венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к РФ, Ирану и Китаю с призывом о помощи. Примечательно, что лауреат Нобелевской премии мира в 2025 году Мария Корина Мачадо заявила, что поддерживает возможную "эскалацию" в отношениях между США и Венесуэлой, поскольку считает, что это последний шанс свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Мачадо является оппозиционной активисткой из Венесуэлы. Примечательно, что в сентябре и октябре текущего года США потопили в Карибском море несколько судов, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.

Также мы писали, что Венесуэла опубликовала видео с полетами их Су-30МК2, вооруженными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31А. Аналитики предполагают, что это была попытка напугать американцев на фоне возможного вторжения. Однако они добавляют, что у ракеты просто почти нет шансов поразить американские эсминцы, крейсеры или корабли идущие в их сопровождении. В то же время, ракета Х-31А остается опасной, особенно для меньших кораблей, не имеющих такого мощного вооружения.

