ВСУ разгромили НАТО на учениях: в The Telegraph указали, что должна сделать Великобритания

Результаты учений НАТО "Hedgehog 2025" в Восточной Европе показали, что британская бригада была фактически уничтожена украинскими операторами дронов.

В то время, когда Европа стоит перед перспективой большой войны, Великобритания обсуждает, увеличивать ли расходы на оборону, пишет журналист The Telegraph Гамиш де Бреттон-Гордон.

Автор публикации отмечает, что вооруженные силы Великобритании и США могут вскоре вступить в боевые действия на Ближнем Востоке, но все еще продолжаются обсуждения, увеличивать ли расходы на оборону до 3% ВВП в ближайшем будущем, а не в какой-то комфортной эпохе, которая, возможно, никогда не наступит.

При этом, как говорится в статье, результаты учений НАТО "Hedgehog 2025" в Восточной Европе показали, что британская бригада была фактически уничтожена украинскими операторами дронов.

Он пояснил, что это не обвинение в сторону солдат, а предупреждение о природе современной войны.

"Если британская бригада вступит в бой против российского формирования на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить, чтобы она не постигла такая же участь", - высказал мнение автор статьи Гамиш де Бреттон-Гордон.

Он подчеркнул, что боевые способности формируются в ходе жестких тренировок и безжалостного усвоения уроков, полученных на поле боя.

"Мы ежедневно видим в Украине, что происходит, когда этого нет: плохо обученные российские новобранцы попадают в мясорубку Донбасса, гибнут в ужасных количествах под слабым руководством и устаревшей тактикой", - отметил де Бреттон-Гордон.

Он поделился, что собственными глазами видел, что британская армия сохраняет хороших командиров на всех уровнях. Во время визита в Центр сухопутных войск "Lessons Exploitation Cell" журналист убедился, что Великобритания осознает реалии поля боя, насыщенного дронами.

"Мы изучаем Украину. Мы приспосабливаемся. Но адаптация в таких масштабах требует ресурсов. Трудные уроки должны превратиться в реальные возможности, а это стоит денег", - пишет де Бреттон-Гордон.

По его словам, именно денег в оборонной сфере катастрофически не хватает и предполагает, что поэтому британские солдаты не были оснащены наравне с украинскими дронными силами.

Журналист отметил, что стремление премьер-министра увеличить расходы на оборону до 3% ВВП является положительным, но для этого нужен гораздо более срочный график, чем "где-то в следующем созыве парламента".

"Нам нужны не только дроны для наших солдат: нам нужны системы противодействия дронам, высокоточное оружие дальнего действия, артиллерия и артиллерийские снаряды, средства противоракетной обороны как для наших развернутых войск, так и для нашей страны", - говорится в материале.

Журналист отметил, что в Стратегическом обзоре обороны 2025 года правильно признано, что будущие поля сражений будут заполнены дронами, электронными средствами противодействия и потенциально химически загрязнены.

Поэтому, по его мнению, для достижения успеха нужны большие количества дронов, современное оборудование с искусственным интеллектом и высококвалифицированный персонал.

"Это дорого. Однако это дешево по сравнению с другими сферами государственных расходов: мы тратим почти в шесть раз больше на социальное обеспечение, чем на оборону, и почти в четыре раза больше на национальную систему здравоохранения. Оборона не является дискреционными расходами; это страховой взнос за существование нации", - отметил журналист.

По его мнению, дроны, которые "уничтожили" британскую бронетехнику в ходе учений "Hedgehog", не обязательно сделали бы это сегодня, если бы страна быстро внедрила такие средства, как системы оборонной помощи и активной защиты.

"От Древнего Рима до Камбре, от Эль-Аламейна до контрнаступления Украины 2024 года на Курск, принцип остается неизменным: свобода маневра выигрывает войны", - пишет автор статьи.

Де Бреттон-Гордон высказал мнение, что Великобритания знает, что нужно для создания армии, и этому ее научил тяжелый опыт Украины и Израиля:

"Мы знаем, что нужно для создания армии, способной выигрывать битвы: мы научились на тяжелом опыте украинцев и израильтян (мастеров системы активной защиты). Британия неоднократно создавала армии, способные выигрывать битвы, – это должен быть процесс, который никогда не заканчивается".

По его мнению, сейчас стране не хватает не интеллекта, мужества или профессионализма, а срочности и денег.

"Если мы хотим предотвратить войну – а это всегда должно быть нашей целью – мы должны готовиться к ней серьезно и решительно. Сила предотвращает конфликты. Слабость провоцирует их. Выбор за нами, но время не на нашей стороне", – подытожил журналист.

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что украинские военные имеют уникальный и актуальный опыт участия в боевых действиях в современных условиях, поэтому они более адаптированы к ведению войны по сравнению с войсками НАТО. Селезнев согласился с утверждением, что в военных академиях учат войнам, которые произошли много лет назад. Он отметил, что сейчас войны постоянно меняются. Именно поэтому, добавил Селезнев, понимание современных алгоритмов, норм и правил ведения боевых действий присуще тем военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Эксперт подчеркнул, что украинские военные имеют уникальный и актуальный опыт участия в боевых действиях.

Также мы писали, что министерство обороны Германии планирует привлечь украинских солдат для обучения Вооруженных сил страны с целью повысить боевую готовность собственных войск. По данным издания Spiegel, украинские военнослужащие с боевым опытом будут обучать солдат армии Германии управлению беспилотниками и боевым операциям. Отмечается, что переговоры с Украиной по этому вопросу продолжаются с прошлого года. Украинские солдаты будут делиться практическими знаниями, полученными во время боевых действий с российской армией.

