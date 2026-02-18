Это средство до сих пор остается доступным и быстрым решением, когда проблема избыточной влажности застает врасплох.

В советское время в продаже не было привычных нам осушителей воздуха и различных аромадиффузоров. В условиях бесконечной адаптации к дефициту товаров нашим мамам и бабушкам приходилось полагаться на собственную смекалку и подручные средства. В частности, когда речь заходила о том, как избавиться от влажности в шкафу.

УНИАН расскажет, как простой спичечный коробок стал спасением для советских хозяек, и что еще можно поместить шкаф от влаги и затхлого запаха.

Что положить в шкаф от влаги – почему в СССР использовали спичечный коробок

Обычный коробок спичек, притаившийся на полке с бельем или в глубине платяного шкафа, можно было обнаружить практически в каждом доме. Советские постройки часто имели проблемы с вентиляцией, промерзанием стен. Влага в квартире была довольно распространенной проблемой.

Кроме того, достать красивое платье или качественный костюм тоже было тем еще квестом. Многие вещи носили годами и берегли, как могли.

Поскольку в доступе не было привычных нам поглотителей или даже силикагеля, хозяйки обходились спичечным коробком. По сути, головки спичек работали как сорбент, что хорошо впитывает влагу.

Секрет кроется в составе спичечных головок. Это бертолетова соль (хлорат калия), сера и клей.

Спички также служили своего рода индикатором проблемы. Если она переставала зажигаться с первого раза или становилась слишком гибкой, хозяйки понимали, что пора проветривать вещи или делать перестановку мебели.

Что положить в шкаф, чтобы не было запаха и влаги – другие методы

Сейчас есть средства гораздо эффективнее спичек. Можете приобрести силикагель (кстати, подойдет даже пакетик из обувной коробки), специальные поглотители влаги с гранулами хлорида кальция или саше.

Однако есть и другие проверенные бюджетные методы:

Обычный школьный мел (белый) – еще одно средство, что очень хорошо впитывает влагу. Достаточно разместить в шкафу несколько кусочков, и запаха сырости вы не почувствуете.

(белый) – еще одно средство, что очень хорошо впитывает влагу. Достаточно разместить в шкафу несколько кусочков, и запаха сырости вы не почувствуете. В борьбе с сыростью отлично поможет рис или соль . Возьмите носовой платок или чистый носок из стопки тех, пару к которым найти вы уже не надеетесь. Насыпьте в него соль или рис и положите на полки шкафа. Кстати, можно капнуть 2-3 капли эфирного масла лаванды или чайного дерева, и вы получите отличный ароматизатор. Когда вы заметите, что соль превратилась в твердый комок, а рис стал влажным, замените мешочки на свежие.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что спички все еще остаются доступным и быстрым решением, когда проблема избыточной влажности застает врасплох.

Что убирает запах затхлости в шкафу – это есть в каждом доме

Активированный уголь – один из лучших пористых материалов, который впитывает не только влагу, но и все неприятные запахи. Это довольно распространенное и бюджетное средство, найти которое можно в вашей аптечке.

Вам нужно раздавить 10–15 таблеток активированного угля и положить в мешочек или баночку (заранее проделайте отверстия в крышке). Такое средство можно отправить и в обувной шкаф.

Есть еще один секрет, как убрать неприятный запах в шкафу. Если спички и соль борются с сыростью (причиной проблемы), то этот метод убирает следствие – тот самый характерный "аромат" несвежего белья.

Вам понадобится черный или зеленый чай в пакетиках и любимое эфирное масло. Идеальным вариантом будет чай, упакованный в индивидуальные конвертики. Достаточно просто капнуть в него 2-3 капли эфирного масла. На весь шкаф будет достаточно 4-5 таких пакетиков.

В отличие от покупных средств, такой метод не вызывает аллергии и позволяет выбрать тот аромат, который нравится именно вам.

