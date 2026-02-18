В советское время в продаже не было привычных нам осушителей воздуха и различных аромадиффузоров. В условиях бесконечной адаптации к дефициту товаров нашим мамам и бабушкам приходилось полагаться на собственную смекалку и подручные средства. В частности, когда речь заходила о том, как избавиться от влажности в шкафу.
УНИАН расскажет, как простой спичечный коробок стал спасением для советских хозяек, и что еще можно поместить шкаф от влаги и затхлого запаха.
Что положить в шкаф от влаги – почему в СССР использовали спичечный коробок
Обычный коробок спичек, притаившийся на полке с бельем или в глубине платяного шкафа, можно было обнаружить практически в каждом доме. Советские постройки часто имели проблемы с вентиляцией, промерзанием стен. Влага в квартире была довольно распространенной проблемой.
Кроме того, достать красивое платье или качественный костюм тоже было тем еще квестом. Многие вещи носили годами и берегли, как могли.
Поскольку в доступе не было привычных нам поглотителей или даже силикагеля, хозяйки обходились спичечным коробком. По сути, головки спичек работали как сорбент, что хорошо впитывает влагу.
Секрет кроется в составе спичечных головок. Это бертолетова соль (хлорат калия), сера и клей.
Спички также служили своего рода индикатором проблемы. Если она переставала зажигаться с первого раза или становилась слишком гибкой, хозяйки понимали, что пора проветривать вещи или делать перестановку мебели.
Что положить в шкаф, чтобы не было запаха и влаги – другие методы
Сейчас есть средства гораздо эффективнее спичек. Можете приобрести силикагель (кстати, подойдет даже пакетик из обувной коробки), специальные поглотители влаги с гранулами хлорида кальция или саше.
Однако есть и другие проверенные бюджетные методы:
- Обычный школьный мел (белый) – еще одно средство, что очень хорошо впитывает влагу. Достаточно разместить в шкафу несколько кусочков, и запаха сырости вы не почувствуете.
- В борьбе с сыростью отлично поможет рис или соль. Возьмите носовой платок или чистый носок из стопки тех, пару к которым найти вы уже не надеетесь. Насыпьте в него соль или рис и положите на полки шкафа. Кстати, можно капнуть 2-3 капли эфирного масла лаванды или чайного дерева, и вы получите отличный ароматизатор. Когда вы заметите, что соль превратилась в твердый комок, а рис стал влажным, замените мешочки на свежие.
Но, справедливости ради, стоит отметить, что спички все еще остаются доступным и быстрым решением, когда проблема избыточной влажности застает врасплох.
Что убирает запах затхлости в шкафу – это есть в каждом доме
Активированный уголь – один из лучших пористых материалов, который впитывает не только влагу, но и все неприятные запахи. Это довольно распространенное и бюджетное средство, найти которое можно в вашей аптечке.
Вам нужно раздавить 10–15 таблеток активированного угля и положить в мешочек или баночку (заранее проделайте отверстия в крышке). Такое средство можно отправить и в обувной шкаф.
Есть еще один секрет, как убрать неприятный запах в шкафу. Если спички и соль борются с сыростью (причиной проблемы), то этот метод убирает следствие – тот самый характерный "аромат" несвежего белья.
Вам понадобится черный или зеленый чай в пакетиках и любимое эфирное масло. Идеальным вариантом будет чай, упакованный в индивидуальные конвертики. Достаточно просто капнуть в него 2-3 капли эфирного масла. На весь шкаф будет достаточно 4-5 таких пакетиков.
В отличие от покупных средств, такой метод не вызывает аллергии и позволяет выбрать тот аромат, который нравится именно вам.