В Женеве будут говорить об энергетическом перемирии: ISW объяснил, как РФ может этим воспользоваться

Аналитики считают, что оккупанты могут попытаться представить соблюдение моратория как большую свою уступку.

На трехсторонних переговорах, которые проходят 17-18 февраля в Женеве, США, Украина и Россия, вероятно, хотят обсудить еще одно краткосрочное "энергетическое перемирие". Однако Россия может использовать его в своих интересах. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Аналитики напомнили, что Россия использовала аналогичные моратории на удары в марте-апреле 2025 года и в январе-феврале 2026-го, утверждая при этом, что якобы заинтересована в мире.

Впрочем, отмечается, что в это время оккупанты использовали для накопления ударных беспилотников и ракет для дальнейших разрушительных ударов по украинской территории.

Видео дня

"Кремль может попытаться представить свое соблюдение еще одного моратория на энергетические удары как большую уступку России, готовясь нанести еще один разрушительный удар по Украине в ближайшее время", - предположили в ISW.

Переговоры в Женеве

Как сообщал ранее УНИАН, 17 февраля в Женеве начались переговоры Украины, США и России. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, на повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Он добавил, что задача украинской делегации – "максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир".

Специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам встречи. Он подчеркнул, что США продолжают работать над прекращением боевых действий и достижением договоренностей. "Обе стороны согласились информировать своих соответствующих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения", – отметил спецпредставитель.

Впрочем, по словам журналиста Axios Барака Равида, политические переговоры в Женеве зашли в тупик. Причина отсутствия прогресса – в позиции представителя Москвы. Он пояснил, что причиной этого стали позиции, высказанные главным переговорщиком России Владимиром Мединским.

Вас также могут заинтересовать новости: