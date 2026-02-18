Синоптик назвала точную дату, когда в Украину придет долгожданная оттепель

Температура поднимется до плюсовой.

Вскоре в Украине потеплеет до "плюсов". Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня нашу страну накроет циклон, который вызовет во многих областях осадки и порывистый ветер. Самая сложная ситуация ожидается в центральной части, где будет снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер.

В ближайшее время, по словам Натальи Диденко, еще будут колебания морозов от слабых до умеренных, но впоследствии придет долгожданное тепло.

Видео дня

"Более устойчивое потепление до оттепели и до "плюсов" ожидается с 22-23 февраля", - сообщила эксперт по погоде.

Погода в Украине - прогноз до конца зимы

Ранее в комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что существенного потепления пока не прогнозируют. По его словам, 22 февраля в западных регионах, а с 23 по 26 февраля в большинстве областей страны периодически будет идти снег и дождь.

В частности, 22 февраля в северных, местами западных и центральных областях температура ночью будет снижаться до -9°...-14°. В дневное время по Украине ожидается от 4° мороза до 3° тепла.

Зато на юге и юго-востоке в течение 22-26 февраля будет немного теплее – столбики термометров поднимутся до +2°…+7°.

В то же время о настоящем весеннем потеплении пока не идет речи. По словам синоптика, признаков приближения метеорологической весны пока не наблюдается.

Вас также могут заинтересовать новости: