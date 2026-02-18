Эти китайские знаки Зодиака начнут притягивать богатство: кому скоро повезет

В списке есть Змея и Бык.

Составлен гороскоп на 18 февраля 2026 года по восточному календарю. Шесть представителей китайского гороскопа окажутся в особенно выигрышной позиции. Второй день Лунного Нового года проходит мягче и спокойнее. Среда проходит под влиянием Дня Приёма Водяной Свиньи – а такие дни символизируют возвращение результатов, пишет YourTango.

День Приёма связан с откликом: приходят ответы, завершаются переводы, возвращаются сообщения, появляются конкретные итоги прежних действий. Год Огненной Лошади только вступил в силу, месяц Металлического Тигра продолжается, и сейчас многое складывается так, будто награды сами находят вас. Без спешки и давления.

Эта среда усиливает открытость и готовность принимать. То, что вы недавно запустили или задумали, начинает давать отдачу. Для некоторых знаков финансовые и практические успехи окажутся удивительно своевременными – словно Вселенная решила вернуть вам то, о чём вы когда-то просили.

Свинья

Этот день ощущается гармонично с самого утра. Возможны хорошие новости или сообщение, которое поднимет настроение. Речь может идти о деньгах, но главное – это внутреннее спокойствие. То, что тревожило вас втайне, оказывается под контролем. Освобождается пространство для новых идей.

Ближе к вечеру вы замечаете щедрость со стороны окружающих. Кто-то предлагает помощь или делится полезной информацией. День проходит плавно, а ощущение устойчивости положительно отражается и на финансовой сфере.

Лошадь

Вы всё ещё чувствуете импульс начала собственного зодиакального года. 18 февраля напоминает: ваши усилия замечены. Похвала от значимого человека может открыть дополнительные перспективы – будь то выгодное предложение или шанс проявить себя.

Среда приносит тихий, но уверенный прогресс. Двери открываются без лишнего шума, и это укрепляет вашу веру в направление, которое вы выбрали на этот год.

Кролик

Если вы ждали определённости в финансовых вопросах, среда способна её дать. План, который раньше вызывал сомнения, выглядит надёжнее. Появляются подтверждения, что вложенные усилия не были напрасными.

Снижение напряжения ощущается почти физически. Кроме того, кто-то становится более уступчивым, что облегчает договорённости, особенно в личных отношениях. День завершится чувством большей уверенности в завтрашнем дне.

Змея

Гороскоп на сегодня сулит, что вы заметите: когда перестаёшь торопиться, всё начинает складываться быстрее. Возможность может прийти сама или кто-то первым проявит инициативу. События развиваются точно в нужный момент.

Ваш финансовый успех 18 февраля связан с доверием. Кто-то подтверждает веру в ваши решения конкретными действиями. Эта поддержка создаёт прочную основу для дальнейших достижений и задаёт тон всей неделе.

Обезьяна

Среда активирует лёгкость и смелость. Небольшой риск или спонтанная идея могут привести к неожиданно тёплой реакции. Ваше предложение или творческий шаг получают поддержку, которая перерастает во что-то более ощутимое.

Кроме того, расширяется круг общения. Новое знакомство может оказаться перспективным уже с первых минут общения. Эта связь способна сыграть важную роль быстрее, чем вы предполагаете.

Бык

Вы цените стабильность и последовательность, и именно это приносит 18 февраля. Проект или ситуация, которые продвигались медленно, достигают важной точки – возможно, приходит одобрение или долгожданное завершение.

Также в этот день вы получаете признание от близкого человека. Эти слова благодарности напомнят вам, что ваши усилия имеют реальную ценность. Среда наполняет ощущением прочности и внутреннего удовлетворения.

