Ситуация под Покровском: военный рассказал о важном преимуществе врага

В этом районе сконцентрирована достаточно большая группировка россиян.

Враг не прекращает попыток захватить и Мирноград, и сам Покровск, в этом районе сконцентрирована достаточно большая группировка российских оккупантов. Об этом рассказал начальник штаба Дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что штурмовые действия происходят постоянно, враг постоянно пытается оттеснить силы обороны.

"У врага есть определенное преимущество в тактической авиации. Соответственно, не прекращаются обстрелы КАБами со стороны РФ, что уничтожает определенные позиции, где закрепляются силы обороны", - отметил он.

Поэтому для сохранения жизни бойцов Силы обороны смещаются, отходят для того, чтобы занимать более выгодные позиции.

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что подразделения армии РФ активизировали усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

В частности, россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское. Одновременно россияне продолжают попытки движения малыми штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришиного.

В то же время в DeepState отметили, что противник смог оккупировать населенный пункт Ровно и дожимает соседнее село Светлое, что увеличивает риск для остатков группировки Сил Обороны на окраинах Мирнограда. Фактически, Мирноград поглощается противником, история обороны города подходит к концу, отмечают аналитики.

