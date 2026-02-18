В работе YouTube, Google, Cloudflare произошел масштабный сбой: что известно

По всему миру зафиксировали более 500 тысяч жалоб.

Минувшей ночью произошёл масштабный сбой в работе сервисов Google, в частности, YouTube и Gmail, а также сервиса Cloudflare и других. Сотни тысяч пользователей жаловались на проблемы с доступом.

По данным сервиса Downdetector, по всему миру, в том числе и в Украине, зафиксировали более 500 тысяч жалоб. Люди жаловались, что не могут получить доступ к поисковой системе Google, почтовому сервису Gmail, видеохостингу YouTube.

Как пишет Variety, команда YouTube сообщала в аккаунте на Х, что возникла проблема с системой рекомендаций, что препятствовало отображению видео на разных платформах YouTube (включая главную страницу, приложение YouTube, YouTube Music и YouTube Kids).

Видео дня

Во время сбоя пользователи по-прежнему могли получать доступ к видео через свои подписки. Однако главная страница и панель рекомендаций в видеоплеере были полностью пустыми. Проблема возникла как в мобильном приложении, так и в настольной версии YouTube.

Также поступала информация о проблемах в работе Amazon Web Services и Cloudflare, что могло повлиять на работу тысяч сайтов и приложений, работающих благодаря этим сервисам.

Сбой длился около 3-4 часов, пик обращений пришёлся примерно на 3:30 ночи. Сейчас сервисы в целом работают, однако у части пользователей сохраняются перебои.

Ранее в России пообещали полностью заблокировать популярный мессенджер Telegram с 1 апреля. Сообщается, что блокировка будет "тотальной" – по аналогии с Instagram и Facebook. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Вас также могут заинтересовать новости: