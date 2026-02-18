'Могу сказать, что я киевлянка': популярная украинская певица приобрела квартиру в столице

Кристина отметила, что долго искала это жилье.

Известная украинская певица Кристина Соловий призналась, что стала владелицей жилья в столице.

Не секрет, что исполнительница хитов "Тримай" и "Хто, як не ти" родилась в Дрогобыче, Львовская область. Однако с 2016 года проживает в Киеве, а недавно приобрела себе квартиру.

"Могу сказать, что я киевлянка, потому что я приобрела квартиру недавно", - заявила артистка в проекте "Наодинці з Гламуром".

Кристина подчеркнула, что не хочет рассказывать, в каком районе находится жилье и сколько в нем комнат. Однако отметила, что ее квартира идеально подходит для творчества и встреч с друзьями.

"Не хочу ничего рассказывать обо всем, что касается моей личной жизни. Сейчас в этой квартире я нашла идеальную атмосферу для своего творчества. Наверное, я так долго ее ждала и искала. Там у меня происходит очень много встреч с друзьями", - добавила Соловий.

