Украинский актер-воин откровенно рассказал об отношениях с женой во время войны

Александр также вспомнил сложный момент на службе, из-за которого возлюбленная сильно волновалась.

Украинский актер-воин театра и кино Александр Зарубей, известный по фильмам "Кіборги", "Фортеця" и сериалу "Тиха Нава", рассказал об отношениях с женой во время войны.

Не секрет, что мужчина женат на актрисе Евгении Мягенькой уже много лет. По словам Александра, они стараются быть постоянно на связи и рассказывать обо всем, что происходит в жизни.

"Просто продолжаем жить так, как жили. В семейной жизни бывает разное: кредиты, болезни, кризисы, даже развод. Но если вы действительно одно целое – то это все мимо. Мы много общаемся. Так же, как и раньше. Но без этого: "бедный ты там", "как ты там страдаешь", – рассказал Зарубей в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Однако актер, который сейчас служит в разведке, вспомнил и сложный момент. Однажды он не смог вовремя ответить на сообщение жене. Из-за этого Евгения сильно волновалась

"Помню первый серьезный стресс у Жены – когда она однажды не смогла до меня дозвониться. Я тогда не вышел из позиции вовремя. Задержался где-то на четыре дня. Нас не поменяли, вместо меня выходил другой парень. Я дал ему номер телефона, попросил: "Напиши, что со мной все нормально". А он забыл. Я же был на сто процентов уверен, что Женя знает, что со мной все хорошо. Когда вернулся, включил телефон, набрал... А оттуда на меня вырвалось очень много – и слез, и всего", – рассказал Зарубей.

Напомним, ранее украинский актер-воин Владимир Ращук признался, как война повлияла на отношения с женой.

Вас также могут заинтересовать новости: