Сегодня Украину будет штормить: синоптики объявили I уровень опасности (карта)

В ряде областей ожидаются сильные осадки и порывистый ветер, а на дорогах образуется новый слой гололедицы.

В среду, 18 февраля, в ряде областей Украины ожидается непростая зимняя погода. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях значительный снег и дождь, в Черкасской и Сумской областях значительный снег", - предупреждают синоптики.

Также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет гололед, а на дорогах - гололедица.

Кроме этого, в восточных, большинстве южных и центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В указанных областях на сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня на погоду в Украине повлияет циклон с юга. Он вызовет на юге, востоке и в большинстве центральных областей умеренный снег и дождь, что будет предпосылкой для образования на поверхностях гололеда.

Значительные осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Значения температуры в этих областях в течение суток будут колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Во всех остальных областях будет выпадать умеренный снег, в Черкасской и Сумской областях днем будет снежить интенсивнее, поэтому там ожидается значительный снег.

На крайнем западе все еще будет господствовать область повышенного атмосферного давления, поэтому там осадков не ожидается.

Температурный режим также будет различаться между областями. Так, в большинстве областей ожидается в пределах 0°...-5°, в северных областях -5°...-10°.

"В то же время на дорогах страны, кроме юго-востока, будет продолжать формироваться новый слой гололедицы, а в восточных, большинстве южных и центральных областях ожидаем порывы северо-восточного и восточного ветра, поэтому будьте внимательны и осторожны", - предупредили синоптики.

