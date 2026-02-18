Задача для настоящих гениев: нужно перетащить всего одну спичку

Это задание проверит ваше умение мыслить нестандартно.

Головоломки со спичками подходят как взрослым, так и детям. Это отличный способ проверить не только математические способности, но и логическое мышление.

Решать подобные задачки не всегда просто, но именно это делает их такими интересными. УНИАН подготовил для вас новый вызов, справиться с которым смогут только настоящие гении.

Чтобы решить эту головоломку, нужно мыслить нестандартно. Такие задачи учат смотреть на проблемы под разными углами. Также они прекрасно тренируют зрительное восприятие.

Регулярное решение этих задачек помогает поддерживать мозг "в тонусе", улучшает память и скорость реакции. Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображение, где с помощью спичек выложено равенство 18-8=9. Очевидно, что оно математически неправильное, ведь разница этих чисел должна была бы равняться 10.

Ваша задача состоит в том, чтобы исправить ошибку. Для этого вы можете переставить любую спичку, но только одну.

Внимательно рассмотрите изображение, чтобы найти такой способ расположения спичек, чтобы равенство стало правильным. Если вы сосредоточитесь, у вас точно все получится.

Как ваши успехи? Смогли ли вы найти решение для этой задачи?

Вам достаточно было переместить одну спичку с 8 (в числе 18) на 9. Так вы могли бы получить равенство 16-8=8. Оно является математически правильным.

