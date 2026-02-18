Пять знаков Зодиака окажутся под особой защитой Вселенной и получат шанс

В перечне значатся Рак и Скорпион.

Период Рыб, который стартует 18 февраля и продлится до 20 марта 2026 года, станет особенно благоприятным для пяти знаков Зодиака. Это время завершает зимний цикл: после Рыб Солнце переходит в знак Овна, открывая астрологическую весну и новый виток энергии, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сезон Рыб усиливает эмоциональную чувствительность, интуицию и способность понимать не только себя, но и других. Это время творчества, сострадания и внутренней глубины. Вместо жёсткого контроля над происходящим акцент смещается на доверие потоку жизни. Однако важно не терять связь с реальностью и не поддаваться иллюзиям.

Рак

Для вас энергия Рыб образует гармоничный аспект, что снижает напряжение и делает жизнь более мягкой. Появляется желание глубже понять свои чувства и переосмыслить отношение к происходящему.

Акцент смещается на девятый дом – сферу мировоззрения, обучения, путешествий и расширения горизонтов. Вас может потянуть к новым знаниям, духовным поискам или даже планированию поездки. Это время открытости и внутреннего роста.

Скорпион

Сезон Рыб активирует ваш пятый дом – любовь, творчество, радость и самовыражение. Жизнь становится ярче, появляется больше поводов для встреч, романтики и вдохновения.

Период особенно благоприятен для личной жизни. Венера и Марс усиливают тему чувств, а для одиноких Скорпионов возрастает шанс познакомиться с кем-то значимым. Это время, когда стоит позволить себе быть заметнее и проявить свою индивидуальность.

Рыбы

Это ваш личный сезон. Солнце и другие планеты проходят через ваш первый дом, усиливая внимание к вашей личности, целям и образу "я". Начинается период обновления и внутренней перенастройки.

Вы легче ощущаете свою интуицию и лучше понимаете, чего действительно хотите. Возможен рост уверенности и притягательности. В отношениях появляется шанс углубить связь. Главное – сохранять баланс между мечтой и реальностью.

Телец

Рыбы активируют ваш одиннадцатый дом – сферу дружбы, коллективов и социальных связей. Становится больше общения, встреч и совместных проектов.

Это благоприятное время для укрепления дружеских отношений и расширения круга знакомств. Если вы свободны, новые связи могут перерасти во что-то большее. Эмоционально вы становитесь мягче и восприимчивее, что помогает лучше понимать окружающих.

Козерог

Сезон Рыб смещает фокус на ваш третий дом – коммуникации, обучение и взаимодействие с ближайшим окружением. Вы можете почувствовать желание освоить новые навыки или пересмотреть привычный образ мышления.

Появляется больше лёгкости в общении, а идеи становятся более гибкими. Это удачное время для переговоров, самовыражения и коротких поездок. Позвольте себе немного замедлиться и действовать не только из расчёта, но и по внутреннему ощущению.

Сезон Рыб приносит этим знакам больше мягкости, вдохновения и эмоциональной ясности. И для каждого из них это шанс сделать шаг вперёд – без давления, но с внутренней уверенностью.

