Доллар дорожает, а евро падает: свежий курс валют в Украине 18 февраля

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,05 грн, а евро – 51,00 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 18 февраля, вырос на 6 копеек и составляет 43,51 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,05 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,00 гривня за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,20 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 18 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривна также ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,17 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что в ближайшее время наличный курс доллара будет находиться в рамках 43-43,5 гривни. По его словам, НБУ и правительство имеют обоснованные положительные ожидания относительно финансирования, что подтвердили новости прошлой недели.

