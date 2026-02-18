Эксперт рассказал, как когда-то РФ украла десятки самолетов Ту-95МС, которыми теперь бьет по Украине

Эти бомбардировщики создали "ядро" российского воздушного флота.

В 1992 году Россия украла у Казахстана 40 бомбардировщиков Ту-95МС. Теперь этими бомбардировщиками оккупанты наносят воздушные удары по Украине. Об этом военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский рассказал в социальной сети Facebook.

По его словам, в начале 1990-х произошли события, которые сегодня дают РФ возможность обстреливать Украину стратегической авиацией.

"Россия в 1992 году украла у Казахстана аж 40 самолетов Ту-95МС, чем создала "ядро" своего флота стратегических бомбардировщиков этого типа", - сообщил Киричевский.

Он уточнил, что на момент развала СССР самый большой флот Ту-95МС был сосредоточен именно в Казахстане, все 40 бомбардировщиков этого типа были сведены в состав 79-й авиадивизии с базированием на аэродроме "Семипалатинск".

"Из этих 40 самолетов 27 единиц принадлежали к варианту МС16 (с возможностью внешней подвески крылатых ракет), остальные 13 – к варианту МС6 (крылатые ракеты с подвеской только в бомбоотсеке)", - добавил Киричевский.

Для сравнения эксперт уточнил, что на начало 1992 года Россия имела в своем распоряжении до 27 бомбардировщиков Ту-95МС, Украина – 21 самолет Ту-95МС в варианте МС6. Он напомнил, что в 1999 году россияне за газ взяли у Украины только 8 Ту-160 и всего 3 Ту-95МС, остальные украинские дальние бомбардировщики были утилизированы.

Поэтому, по его словам, получается, что "казахские" Ту-95МС реально составили основу флота таких бомбардировщиков в РФ. В то же время, отметил эксперт, в целом неясно, как россияне сумели провернуть кражу этих самолетов.

"На начало 1992 года военное руководство Казахстана имело довольно слабый контроль над 79-й авиадивизией на аэродроме "Семипалатинск". На начало того же 1992 года действовал порядок боевой подготовки, в рамках которого происходили постоянные перелеты между аэродромами "Семипалатинск" и "Украинка" бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-95К-22 (ныне снятые с вооружения, выступали носителями ракет Х-22)", – отметил Киричевский.

По одной версии, пишет он, россияне в Казахстане просто угнали все имеющиеся Ту-95МС, по другой версии – провели подмену на Ту-95К-22:

"Твердый факт, который точно известен с того времени, вообще выглядит так – когда россияне, вдохновившись успехом по "казахской" линии, попытались в том же 1992 году угнать наши Ту-95МС из Узына, то в ответ наши военные выкатили "Шилки" на взлетно-посадочную полосу, и в итоге у россиян ничего не вышло".

Он добавил, что с того же 1992 года РФ не производила новые Ту-95МС.

"Украденные у Казахстана бомбардировщики Россия теперь явно использует в частности и для ударов по Украине, даже с поправкой на российские потери по "Паутине", – отметил Киричевский.

Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела успешную операцию "Паутина", в результате которой на российских аэродромах были уничтожены десятки самолетов, в том числе бомбардировщики Ту-95МС. Их РФ готовила для бомбардировки украинских городов.

