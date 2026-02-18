На поле боя можно применять любую технику, но без человека ничего не будет, - командир

По его словам, все можно применять, это - вопрос подхода организации, планирования.

При правильной организации на поле боя можно использовать любую технику, но все равно самым важным будет военнослужащий. Об этом заявил командир 125 отдельной тяжелой механизированной бригады Владимир Фокин в эфире АрмияTV.

"Эффективны ли танки на поле боя? Если их правильно применять, если создавать условия для применения техники, определенных групп, танков, танковых батальонов, если это какие-то действия механизированного батальона, главное правильно применять и правильно организовывать всю эту историю. Это эффективно, применять можно, применять будем", - сказал он.

По его словам, все можно применять, это - вопрос подхода организации, планирования.

Фокин подчеркнул, что все последние штурмовые действия первого штурмового батальона сопровождались применением техники - танков М-113, БМП и т.д.

"Поэтому это все, повторюсь, вопрос подхода и организации. Если ты создаешь условия, то можно применять на поле боя что угодно", - отметил командир.

В то же время он отметил, что как бы сильно ни развивалась беспилотная составляющая, наземная, воздушная, как бы ни развивались и танки с дистанционным управлением, все равно самым важным на поле боя будет военнослужащий:

"Пока военнослужащий не пришел в населенный пункт, не занял оборону, не расставил там сектора огня, населенный пункт будет считаться "серяком", как у нас говорят. То есть все равно без человека ничего не будет".

В то же время, по его словам, военные пытаются уменьшить количество пехотной составляющей, количество военнослужащих, чтобы эффективно удерживать в обороне километр линии фронта.

"Сейчас и в 125-й бригаде за три месяца мы создали полностью с нуля подразделение наземных роботизированных комплексов. Логистика у нас полностью уже обеспечена, то есть мы эту историю поставили на поток, мы будем масштабировать. И сейчас мы идем к развитию наземных роботизированных комплексов именно ударных", - отметил командир.

Как сообщал УНИАН, в 2026 году в Европе планируют открыть сразу 10 совместных предприятий по производству украинских беспилотников.

Толчком к новой волне сотрудничества стала презентация первого беспилотника, изготовленного на заводе Quantum Frontline Industries (QFI) в Германии. Это совместное предприятие немецкой Quantum Systems и украинской Frontline Robotics. Выпуск продукции начали менее чем через два месяца после объявления о создании компании.

