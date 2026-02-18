На поле боя можно применять любую технику, но без человека ничего не будет, - командир

При правильной организации на поле боя можно использовать любую технику, но все равно самым важным будет военнослужащий. Об этом заявил командир 125 отдельной тяжелой механизированной бригады Владимир Фокин в эфире АрмияTV.
"Эффективны ли танки на поле боя? Если их правильно применять, если создавать условия для применения техники, определенных групп, танков, танковых батальонов, если это какие-то действия механизированного батальона, главное правильно применять и правильно организовывать всю эту историю. Это эффективно, применять можно, применять будем", - сказал он.
По его словам, все можно применять, это - вопрос подхода организации, планирования.
Фокин подчеркнул, что все последние штурмовые действия первого штурмового батальона сопровождались применением техники - танков М-113, БМП и т.д.
"Поэтому это все, повторюсь, вопрос подхода и организации. Если ты создаешь условия, то можно применять на поле боя что угодно", - отметил командир.
В то же время он отметил, что как бы сильно ни развивалась беспилотная составляющая, наземная, воздушная, как бы ни развивались и танки с дистанционным управлением, все равно самым важным на поле боя будет военнослужащий:
"Пока военнослужащий не пришел в населенный пункт, не занял оборону, не расставил там сектора огня, населенный пункт будет считаться "серяком", как у нас говорят. То есть все равно без человека ничего не будет".
В то же время, по его словам, военные пытаются уменьшить количество пехотной составляющей, количество военнослужащих, чтобы эффективно удерживать в обороне километр линии фронта.
"Сейчас и в 125-й бригаде за три месяца мы создали полностью с нуля подразделение наземных роботизированных комплексов. Логистика у нас полностью уже обеспечена, то есть мы эту историю поставили на поток, мы будем масштабировать. И сейчас мы идем к развитию наземных роботизированных комплексов именно ударных", - отметил командир.
Оружие для ВСУ - новости
Как сообщал УНИАН, в 2026 году в Европе планируют открыть сразу 10 совместных предприятий по производству украинских беспилотников.
Толчком к новой волне сотрудничества стала презентация первого беспилотника, изготовленного на заводе Quantum Frontline Industries (QFI) в Германии. Это совместное предприятие немецкой Quantum Systems и украинской Frontline Robotics. Выпуск продукции начали менее чем через два месяца после объявления о создании компании.