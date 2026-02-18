Так секретно, что стало известно в СМИ: эксперт об иностранных пилотах на F-16 в Украине

В частности, возникают вопросы к источнику этой информации.

Украинцам нужно быть более разборчивыми в выборе источников информации, когда речь идет о чувствительных вопросах. Такое мнение высказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express, комментируя информацию о том, что якобы иностранные пилоты летают на F-16 в Украине.

В эфире "Radio NV" он отметил, что Intelligence Online, французское издание, которое стало первоисточником информации, "оно и до этого какие-то странные вещи писало".

"Например, это же они выступили первоисточником, что Залужный готовит предвыборный штаб. И потом несколько дней СМИ обсуждали эту новость, никто не слушал уже там опровержение от команды Залужного, что ничего такого не готовится. Я просто предлагаю развести между двумя плоскостями два разных феномена. Первое, кто у нас реально может летать на F-16. Ну, а второе, если брать чисто медийную плоскость, то все прямо так секретно, что стало известно в СМИ", – сказал Киричевский.

Видео дня

Что этому предшествовало

Напомним, ранее издание Intelligence Online сообщило, что в Украине якобы создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты. Издание также отметило, что это секретное подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

В то же время в Воздушных силах эту информацию опровергли. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что боевые полеты на самолетах F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках - слухи. Он также заявил, что эта информация поступила из источника с "неоднозначной репутацией".

Вас также могут заинтересовать новости: