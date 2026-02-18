Российские Су-35 с ракетами большей дальности становятся все более опасными, - BI

Ракеты Р-37М на Су-35 увеличивают дальность поражения до 320 км, делая российские истребители более серьезной угрозой для НАТО в Европе.

Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М с дальностью до 320 км, что значительно превышает показатели предыдущих Р-77-1 (около 100 км). Как отмечает эксперт Джастин Бронк из Royal United Services Institute, это повышает потенциальную угрозу для воздушных операций НАТО, пишет Business Insider.

Р-37М, известные в альянсе как RS-AA-13, ранее применялись преимущественно на МиГ-31, но сейчас их рутинно устанавливают на Су-35С, который является ключевым самолетом для достижения преимущества в воздухе для России. По словам Бронка, экипажи Су-35 тщательно отобраны и хорошо обучены, что делает их атаки более эффективными.

Бронк подчеркивает, что регулярное оснащение истребителей Р-37М и интеграция с наземными средствами ПВО увеличивают сложность воздушных боев для западных ВВС. По его оценке, боевой опыт, полученный российскими пилотами во время войны в Украине, сделал их авиацию более боеспособной потенциальной угрозой для Европы, чем в 2022 году.

Несмотря на потери нескольких Су-35 во время полномасштабного вторжения в Украину, флот самолетов увеличился: по оценкам Бронка, в настоящее время в России осталось около 135–140 Су-35. Высокая дальность ракет Р-37М и интеграция с ПВО делают эти самолеты серьезным фактором в возможных конфликтах с НАТО, особенно в воздушно-наземном взаимодействии.

В то же время эксперт отмечает, что Запад до сих пор имеет значительное преимущество в воздухе, но новые российские системы существенно усложняют тактическую картину для НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Министерству обороны РФ партию самолетов Су-57 в новом техническом виде.

По словам россиян, в состав новой партии входит много самолетов. Впрочем, конкретное количество Су-57 они не называют, а обнародованные фотографии и видео не позволяют подсчитать машины. Судя по ним, можно с уверенностью утверждать только то, что было получено по крайней мере несколько истребителей.

