Сибига перечислил преступления Лукашенко и призвал Запад наказать его

Лукашенко продолжает помогать Москве в ее геноцидной войне против Украины, отметил министр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международным партнерам с просьбой, чтобы режим белорусского диктатора Александра Лукашенко почувствовал адекватное давление за преступления против украинского народа, которые он совершает вместе с инициатором войны Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении МИД в Telegram.

Как пояснил Сибига, сегодняшние санкции против Лукашенко и его режима являются соответствующей, необходимой и адекватной реакцией на гибридные и безопасностные угрозы, которые он представляет для Украины и остальной Европы.

Министр напомнил, что режим в Минске является соучастником преступления агрессии России против Украины, ведь Лукашенко "предоставил белорусскую территорию для нападения и продолжает помогать Москве в ее геноцидной войне против Украины – ресурсами, компонентами, материалами, обходом санкций и даже системой ретрансляционных станций для управления ударными дронами".

"Мы призываем партнеров последовать нашему примеру и обеспечить, чтобы Лукашенко испытал адекватное давление за свои преступления вместе с Путиным, за его угнетение белорусского народа и за то, что он крадет возможности и будущее у поколений белорусов", – подчеркнул Сибига.

По словам главы МИД, в Украине верят в европейское будущее белорусского народа после того, как он освободится от гнета Лукашенко.

"В будущем мы будем готовы принять демократическую Беларусь в формате Люблинского треугольника вместе с Польшей и Литвой. Беларусь принадлежит Европе, а не "русскому миру", - добавил Сибига.

Санкции против Лукашенко

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении санкций против белорусского диктатора Лукашенко. Также Украина активизирует противодействие всем формам его содействия российским оккупантам, которые убивают украинцев. Официальный Киев будет работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект.

