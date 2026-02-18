Это средство можно использовать для укрепления и более пышного цветения целого ряда растений.

Розы являются одними из самых популярных растений среди садоводов. Этот многолетник придает участку ощущение классической, неподвластной времени красоты, с которой трудно соперничать другим цветам. Однако несмотря на свою привлекательность, розы считаются достаточно требовательными в уходе.

Ранее у нас уже выходил материал с детальным объяснением того, как выращивать розы в домашних условиях. Но если ваши растения выглядят ослабленными, следует обратить внимание на одно эффективное средство для их поддержки – соль Эпсома (или "английская соль").

О том, что это такое и чем подкормить розу, чтобы она пышно цвела, пишет популярный интернет-журнал "Martha Stewart".

Видео дня

Можно ли опрыскивать розы английской солью – какой от этого эффект

Несмотря на название, соли Эпсома не являются поваренной солью. "С технической точки зрения, они называются сульфатом магния", – поясняет Сандра Дзадзара, специалист в садоводстве. Это химическое соединение содержит элементы, способные снижать риск заболеваний, улучшать усвоение питательных веществ и повышать качество цветения различных растений.

И хотя соли Эпсома не являются универсальным решением всех проблем, многие садоводы отмечают их многочисленные положительные эффекты.

Улучшение усвоения питательных веществ

Английская соль способствует более эффективному поглощению питательных элементов. "Магний помогает растениям усваивать такие важные вещества, как азот, фосфор и калий", – отмечает Уэс Харвелл, специалист по розам. При достаточном уровне магния розы способны эффективнее использовать эти элементы, что способствует общему росту и развитию.

Кроме того, содержащаяся в составе сера также играет важную роль. "Сера участвует в синтезе аминокислот, ферментов и витаминов, а также в образовании белков в тканях растения", – поясняет Харвелл. Достаточное количество серы улучшает доступность и усвоение питательных веществ.

Повышение качества цветения

Магний играет ключевую роль в образовании хлорофилла, отвечающего за зеленую окраску листьев. Английская соль для растений полезна в предотвращении дефицита магния, что способствует формированию более здоровой листвы. К тому же, дополнительное поступление магния может стимулировать образование большего количества бутонов, способствовать увеличению размера цветков и укреплению стеблей.

Защита от заболеваний

Соли Эпсома содержат серу, которой приписываются фунгицидные свойства, усиливающие естественные защитные механизмы растения. Хотя научных исследований по этому вопросу немного, некоторые садоводы утверждают, что регулярное применение этого вещества может снижать риск появления черной пятнистости, мучнистой росы и ржавчины.

Коррекция уровня pH почвы

Сера также способна снижать уровень pH, если почва отличается повышенной щелочностью. Розы предпочитают слабокислые или нейтральные почвы с показателем pH от 6 до 7. Поддержание оптимального уровня кислотности способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Какие цветы любят английскую соль – как и когда ее применять

Перед использованием солей Эпсома важно определить, действительно ли растения в них нуждаются и способна ли почва эффективно их усвоить.

Английскую соль очень любят розы, гортензии, рододендроны, азалии и магнолии – она почти гарантированно улучшает их цветение, делает листья зеленее и стимулирует рост побегов. В огороде ее применяют для томатов, перцев и капусты для устранения дефицита магния.

Впрочем, следует учитывать и другие условия, например, особенности почвы и климата, из-за которых применение сульфата магния может, наоборот, навредить растениям.

Чтобы убедиться в необходимости применения английской соли, сперва следует провести анализ почвы, чтобы определить уровень питательных веществ и показатель pH. Это позволит выявить возможный дефицит магния или избыточную щелочность.

Как правильно использовать английскую соль

Наиболее простой способ – внесение вещества непосредственно в почву вокруг куста. Рекомендуемая норма составляет от 1/2 до 1 стакана на растение либо 1 чайная ложка на каждые 30 сантиметров высоты куста.

Равномерно распределите соль вокруг основания растения, отступив несколько сантиметров от стебля.

Легкими движениями заделайте вещество в верхний слой почвы с помощью грабель или ручного культиватора.

После внесения обильно полейте растение для растворения вещества.

Периодичность применения

Оптимальное время для внесения – ранняя весна, когда начинается активный рост, либо период вегетации. В это время магний особенно важен для развития растения и формирования цветков. В среднем рекомендуется применять соли Эпсома каждые четыре–шесть недель в течение вегетационного сезона.

Следует избегать использования средства в условиях экстремальной жары или засухи, поскольку это может усилить стресс растений. Также не рекомендуется превышать дозировку, чтобы не вызвать дисбаланс питательных веществ в почве.

Вас также могут заинтересовать новости: