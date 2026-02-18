Посол США при НАТО назвал 'самую сложную проблему' мирных переговоров

Территориальный вопрос остается главным препятствием на пути к завершению войны между Украиной и Россией, добавил дипломат.

Самой сложной проблемой на переговорах между Киевом и Москвой остается вопрос территорий. Именно он является ключевым барьером на пути к завершению войны, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в комментарии Fox News.

По словам дипломата, Вашингтон пока не уверен, что Россия серьезно настроена на прекращение боевых действий. В то же время США считают, что необходимо выработать условия, которые будут приемлемы для Украины и в то же время могут быть поддержаны Москвой.

Уитакер напомнил слова спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, который ранее заявлял, что "все сводится к одной проблеме – территориям".

"Но это будет самая сложная и тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", – подчеркнул посол.

Он также отметил, что война должна закончиться, однако признал, что переговорный процесс является чрезвычайно сложным и запутанным.

"Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но, очевидно, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении этой войны", – добавил Витакер.

Переговоры в Женеве

Напомним, что вчера США провели третью серию трехсторонних переговоров с участием Украины и России. Специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам встречи. Сегодня процесс продолжится.

Глава украинской делегации на мирных переговорах в Женеве Рустем Умеров поделился, что после совместной части на трехсторонних переговорах работа в группах по направлениям продолжилась.

Однако журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией зашли в тупик. Причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским.

