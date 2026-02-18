Военный рассказал, как Украина выстроила эшелонированную систему ПВО против вражеских БПЛА

Первый эшелон имеет три уровня противодействия вражеским беспилотникам.

Российские захватчики значительно увеличили применение ударных и разведывательных дронов. Это вынудило Силы обороны построить более эффективную систему обнаружения и поражения вражеских беспилотных систем. Об этом командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" Третьего армейского корпуса Максим Зайченко сообщил в интервью 24 Каналу.

Военный рассказал, что к первому эшелону относятся подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВСУ. Они с самого начала имели зенитные ракетные комплексы или ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы). Их основная задача заключалась в противодействии армейской авиации.

"Собственно эту задачу мы сейчас выполняем, и те средства, которые есть на вооружении, они до сих пор находятся и несут свое боевое дежурство. За последний год у нас было несколько пусков ракетных комплексов в сторону поражения армейской авиации. Но сейчас это больше как средство сдерживания, потому что противник знает, что если он зайдет в зону поражения, его большой борт будет потерян", - отметил Зайченко.

В связи с этим российские оккупанты пытаются компенсировать свое присутствие в воздухе за счет дронов.

"Поэтому этот вызов, который изменил подход на поле боя и нашу реакцию, он заставил нашу страну создать эшелоны и получить дополнительные средства так называемой "малой ПВО". Речь идет о беспилотных системах", - отметил он.

По словам военного, на линии боевого столкновения значительно возросла угроза применения врагом дронов. Они проводят разведку, корректировку ударов или являются ударными носителями по пехоте. Это заставило украинских защитников разграничивать средства обнаружения российских дронов. В результате появились тактические радары.

Передний край обороны украинские военные насыщают еще акустическими, оптическими и оптико-электронными датчиками. Силы обороны Украины вынуждены были создать новые подклассы уничтожения вражеских беспилотных систем:

"Первый эшелон – это ПВО Сухопутных войск. Далее идут другие подразделения Сил беспилотных систем. Далее – Воздушные силы. Мы взаимодействуем. На самом деле каждый на своем направлении и в своем эшелоне эффективен".

Он добавил, что в первом эшелоне создано три подкласса. На линии фронта это полоса от 0 до 100 км, и на каждом из трех уровней есть разные угрозы с отличными техническими характеристиками. Первый уровень предусматривает обнаружение и поражение.

Первый уровень – это линии боевого столкновения и условно 10-15 км от нее в глубину. Здесь используются одни средства обнаружения и поражения. Далее – оперативно-тактическая глубина, предусматривающая противодействие более серьезным угрозам – дронам "Ланцет", дронам, которые позволяют наносить точечные удары по командным пунктам, складам, переправам. Третий уровень – противодействие дальнобойным ударным дронам типа "Шахед".

Зайченко рассказал, что речь идет о создании общего радиолокационного поля, которое позволит контролировать все пространство.

ПВО Украины

Как сообщал УНИАН, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина наращивает возможности для противодействия "Шахедам". С этой целью создается эшелонированная оборона. Также он сообщил, что есть задача подготовить больше операторов дронов-перехватчиков, обеспечить их необходимым количеством "эффективных средств поражения" и радиолокационными станциями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что работа сил ПВО в некоторых областях неудовлетворительна и что с командующим Воздушными силами и министром обороны обсудил, какие решения должны быть немедленно реализованы для более эффективного сбивания "Шахедов".

