Сейчас мы наблюдаем момент, когда большая мировая политика сжимается до маршрута между двумя городами – Мюнхеном и Женевой. Если Мюнхенская конференция по безопасности всегда была своего рода "витриной" или, как метко заметил премьер'ер Баварии Маркус Зедер, "спид-дейтингом" геополитики, где все пытаются понравиться друг другу, то Женева – это уже холодная комната ожидания, где должно решиться, будет ли завтра мир или война пойдет на новый разворот.

Нынешний Мюнхен для Украины стал работой над ошибками после Давоса. Помните, как недавно в Швейцарии Владимир Зеленский резко критиковал Запад за медлительность? В Мюнхене стратегия изменилась. Вместо обвинений – визуальный шок: экраны за спиной президента показывали не его лицо, а маршруты российских ракет и кадры работы украинских дронов-перехватчиков. Это был сильный ход – привезти войну в ее натуральном, технологическом виде прямо в уютные залы отеля Bayerischer Hof. Зеленский 30 раз сказал "спасибо" партнерам.

Это не просто вежливость, а трезвый расчет: нельзя критиковать тех, кто дает тебе оружие, когда за столом в Женеве уже сидят представители Трампа.

Кстати, об американцах. Главной интригой было сравнение Марка Рубио и Джей Ди Венса. Если в прошлом году Венс шокировал Европу заявлениями, что США больше не хотят быть ее нянькой, то нынешний госсекретарь Рубио выступил как "добрый полицейский". Он вспоминал свои итальянские и испанские корни, шутил о немецком пиве в Америке и уверял в дружбе. Но если убрать этот шарм, то в сухом остатке – тот же курс Трампа. Рубио фактически сказал: "Мы строим новый мир на руинах старого, где будет господствовать право силы и экономический прагматизм. Европа, ты с нами или сама по себе?". Это ностальгия по временам, когда великие державы просто делили мир, и Европе в этой схеме предлагают либо платить больше, либо потерять право голоса.

Видео дня

На этом фоне интересно выглядел губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он стал некой надеждой для европейских элит, которые хотят просто "переждать Трампа". Его риторика – это возвращение к классическому либеральному союзу, и многие в ЕС готовы снова уснуть под эту сладкую песню, лишь бы не тратить миллиарды на собственную армию.

Но просыпаться приходится. Президент Франции Эммануэль Макрон в Мюнхене прямо заявил: Европа должна стать геополитической суперсилой. Это уже не просто разговоры, а чувство страха. В отчете конференции четко сказано: если в Украине наступит гипотетическое перемирие, России хватит полгода, чтобы подготовить атаку на НАТО.

Европейцы наконец поняли, что украинский опыт войны дронов – это то, чего у них нет. Мы уже не просто просители, мы – единственный реальный щит против технологической агрессии, к которой старое НАТО оказалось не совсем готовым.

И вот с этого яркого мюнхенского "спид-дейтинга" мы переносимся в Женеву, где вчера, 17 февраля, начался третий раунд трехсторонних переговоров (Украина, Россия, США). И здесь реальность гораздо мрачнее. Политическая группа уже зашла в тупик. Причина – возвращение Владимира Мединского в российскую делегацию. Это человек, чья задача – не договариваться, а читать лекции о Рюрике и "исторической справедливости", затягивая время. Путин снова играет в идеологическую тяжбу, пока его армия давит на Донецкой области.

Зеленский в интервью Axios четко сказал: у нас нет времени на "это дерьмо" и философствование Мединского. Россия требует весь Донбасс, что для Украины абсолютно неприемлемо. Референдум, о котором договорились с Вашингтоном, никогда не поддержит сдачу территорий, за которые пролито столько крови. Максимум, на что может согласиться украинское общество в момент крайнего истощения – это фиксация линии фронта без политического признания оккупации.

Хуже всего то, что пока в Женеве говорят о мире, Россия посылает "сигналы" ракетами. Массированный удар в ночь перед переговорами – это и есть настоящая позиция Кремля. Они пытаются принудить к "плохой сделке", где Европа снова останется за дверью. Именно поэтому присутствие европейцев в Женеве, на котором настаивал Киев, является критическим. Мы не хотим, чтобы два крупных игрока решали нашу судьбу, забыв о безопасности всего континента.

Мы сейчас в точке, где дипломатический этикет Мюнхена разбивается о железо Женевы. Украина демонстрирует конструктивность, но не готова к капитуляции под маской мира. Главный вопрос остается открытым: готовы ли США и Европа перейти от теплых слов к реальным гарантиям, которые заставят Мединского замолчать, а Путина – остановиться.

Игорь Петренко, политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований