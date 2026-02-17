Украинские военные с боевым опытом будут обучать немецких солдат

Они будут обучать солдат армии Германии управлению беспилотниками и боевым операциям.

Министерство обороны Германии планирует привлечь украинских солдат для обучения немецких вооруженных сил, чтобы повысить боеготовность собственных войск. Как пишет издание Spiegel, украинские военнослужащие с боевым опытом будут обучать солдат армии Германии управлению беспилотниками и боевым операциям.

Как сообщили собеседники издания в Бундесвере, переговоры с Украиной о том, как Германия может воспользоваться боевым опытом украинской армии, ведутся с 2025 года.

План состоит в том, чтобы "интегрировать боевой опыт украинских солдат в армейскую подготовку в военных учебных заведениях". Украинские солдаты будут делиться практическими знаниями, полученными во время боевых действий с российской армией, опытом использования боевых беспилотников и защиты от вражеских атак.

"Никто в НАТО на данный момент не имеет больше боевого опыта, чем Украина; мы должны это использовать", – заявили немецкие офицеры.

Точные детали того, как будет проводиться обучение, пока неизвестны. Ожидается, что солдаты из Украины с боевым опытом прибудут в Германию как можно скорее и присоединятся к подготовке пехотных подразделений.

Кроме того, немецкие военные также используют опыт Украины в работе с современными системами командования и управления.

"За очень короткое время украинские Вооруженные силы разработали относительно простые системы планирования боевых действий и управления собственными силами, которые обычно можно использовать как приложения на обычных мобильных телефонах. Пополнение запасов боеприпасов и эвакуация раненых также организуются через такие приложения", – отметили в издании.

При этом, в отличие от систем Бундесвера, которые разработаны в мирное время и являются технически очень сложными, украинские программы уже зарекомендовали себя на передовой и постоянно совершенствуются.

Украинские дронщики разгромили войска НАТО

Издание Wall Street Journal рассказывало о том, как во время военных учений НАТО в Эстонии в мае 2025 года приглашенные на роль условного противника украинские военные условно "разгромили" за полдня два батальона НАТО.

По словам украинских дронщиков, это стало следствием кучи ошибок, допущенных европейцами: перемещение техники большими группами; отсутствие надлежащей маскировки; пехота не пыталась спрятаться при появлении дронов; отсутствие проверки дорог на наличие мин.

