Россияне готовят массированные атаки морскими дронами: СМИ узнали детали

В разведке обратили внимание на разработку автономного подводного аппарата "Просвет-1", который создается для противодействия украинским подводным беспилотным системам.

Россияне активно работают над разработкой морских дронов для массированных ударов. Как сообщило РБК-Украина со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пока системного или результативного использования этих средств с достижением значительного боевого эффекта зафиксировано не было.

В то же время в России продолжают разработку и производство новых типов морских беспилотников. В частности, аппарат типа "Тритон", который может развивать скорость до 100 километров в час, вероятно, готовят для атак на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины.

"Вместе с тем имеющиеся планы по производству (в частности, до 40 единиц аппаратов типа "Скат" в месяц) свидетельствуют о намерении противника перейти к тактике массированного применения", - подчеркнули в разведке.

Видео дня

В ГУР также обратили внимание на разработку автономного подводного аппарата "Просвет-1", который создается для противодействия украинским подводным беспилотным системам. Отмечается, что это свидетельствует о попытках России формировать эшелонированную подводную оборону.

РФ работает над расширением потенциала БПЛА

Как сообщал УНИАН, ранее в Институте изучения войны отметили, что Россия активно вкладывает средства и активизирует усилия для расширения потенциала своих беспилотников.

Так, враг инвестирует средства в централизованные инкубаторы для развития технологий беспилотных летательных аппаратов и создает специальные подразделения и должности. Аналитики считают, что эти усилия направлены на поддержку кампании России по воздушному перехвату на поле боя, а также противовоздушной обороны с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Вас также могут заинтересовать новости: