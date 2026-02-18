Синоптики предупредили харьковчан об опасности: город накроет зимняя стихия (инфографика)

В городе и области объявлен желтый уровень опасности.

18 февраля в Харькове будет бушевать зимняя непогода. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 18 февраля по городу и области ожидаются значительные осадки (снег, дождь), гололед", - прогнозируют синоптики.

Кроме того, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а дороги покроются гололедом.

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - обратились синоптики к горожанам и объявили I уровень опасности, желтый.

18 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируют значительный снег с переходом в дождь, местами гололед. На дорогах образуется гололедица. Ветер 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем по области 0°...-5°, в Харькове -2°...-4°.

19 февраля сохранится облачная погода. Прогнозируют дождь со снегом, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -1°...-6°, днем от 3° мороза до 2° тепла.

20 февраля будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой снег с дождем, возможен гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер 5-10 м/с. Ночью -5°...-10°, днем от 1° мороза до 4° тепла.

