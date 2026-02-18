'Присоединился к армии': победитель 'Холостячки' мобилизовался

Андрей рассказал, где будет служить.

Победитель второго сезона романтического проекта "Холостячка" со Златой Огневич - Андрей Задворный - пополнил ряды ВСУ.

Об этом сообщил сам 37-летний мужчина в своем Instagram.

"Присоединился к войску, мобилизовался в легендарное подразделение НГУ. Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю, что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", - подчеркнул предприниматель.

Видео дня

Что известно об Андрее Задворном

Отец Андрея был военным, а мать работала музыкальным руководителем. Сам Задворный получил образование юриста. В 2021 году участвовал в шоу "Холостячка". Тогда его выбрала в финале певица Злата Огневич, однако пара не продолжила отношения после проекта.

До начала полномасштабной войны Задворный занимался предпринимательской деятельностью, но после 24 февраля 2022 года активно волонтерил, помогая украинским военным.

Напомним, ранее стало известно, что участник шоу "Зважені та щасливі" мобилизовался в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: