Силы обороны отбросили оккупантов возле трех сел в Днепропетровской области

Украинские защитники смогли отбросить российских захватчиков вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровской области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.
"Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся вблизи Берестка", - говорится в сообщении.
Населенные пункты Вишневое, Вербовое и Терновое находятся в Днепропетровской области. Село Терновое оккупировано, статус Вишневого и Вербового неопределен.
Населенный пункт Бересток находится в Донецкой области в направлении Константиновки.
Война в Украине - главное из Днепропетровской области
Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец декабря 2025 года Силам обороны удалось освободить от российских оккупантов 5 сел Днепропетровской области: Орестополь, Новоселовку, Сосновку, Хорошее и Вороне.
Недавно российские захватчики заявили о контрнаступательных действиях украинских войск.
По словам военнослужащего Вооруженных Сил Украины Кирилла Сазонова, в отдельных местах в районе города Гуляйполе в Запорожской области украинские защитники остановили продвижение российских оккупантов и смогли прорваться вперед на расстояние до 10 км.
Силы обороны активно проводят контрдиверсионные и разведывательно-поисковые действия, чтобы уничтожать российские диверсионные группы, которые пытаются инфильтрироваться в тыл нашей обороны.