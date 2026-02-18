Силы обороны отбросили оккупантов возле трех сел в Днепропетровской области

В то же время захватчикам удалось продвинуться в Донецкой области.

Украинские защитники смогли отбросить российских захватчиков вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровской области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

"Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся вблизи Берестка", - говорится в сообщении.

Населенные пункты Вишневое, Вербовое и Терновое находятся в Днепропетровской области. Село Терновое оккупировано, статус Вишневого и Вербового неопределен.

Населенный пункт Бересток находится в Донецкой области в направлении Константиновки.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец декабря 2025 года Силам обороны удалось освободить от российских оккупантов 5 сел Днепропетровской области: Орестополь, Новоселовку, Сосновку, Хорошее и Вороне.

Недавно российские захватчики заявили о контрнаступательных действиях украинских войск.

По словам военнослужащего Вооруженных Сил Украины Кирилла Сазонова, в отдельных местах в районе города Гуляйполе в Запорожской области украинские защитники остановили продвижение российских оккупантов и смогли прорваться вперед на расстояние до 10 км.

Силы обороны активно проводят контрдиверсионные и разведывательно-поисковые действия, чтобы уничтожать российские диверсионные группы, которые пытаются инфильтрироваться в тыл нашей обороны.

