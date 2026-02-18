Днепр скует льдом: в городе объявили I уровень опасности (инфографика)

В Днепре на сегодня, 18 февраля, объявили повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в Днепре и по Днепропетровской области будет гололед, а на дорогах - гололедица.
Кроме того, днем ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Из-за этого на Днепропетровщине объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Днепре
Сегодня, 18 февраля, в Днепропетровской области будет облачно. Ожидается дождь с мокрым снегом. Гололед, на дорогах - гололедица. Ветер будет 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Температура по области -1°...+4°, а в Днепре столбики термометров покажут -3°...-5°.
По данным синоптиков, прохождение южного циклона 18 и 19 февраля вызовет осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Будет наблюдаться гололед, на дорогах гололедица.
В четверг, 19 февраля, в тылу циклона температура снизится ночью до -5°...-10°, а днем 0°...-5°. 20 февраля днем будет теплее всего - до +8°. В дальнейшем, 20-21 февраля, очередной южный циклон и его атмосферные фронты вызовут осадки различной фазы, возможен туман.