Это не контрнаступление ВСУ: Тимочко объяснил, что на самом деле происходит на Запорожье

Подразделения Сил обороны Украины на Запорожском направлении проводят определенную операцию, но это – не контрнаступление. Об этом в эфире канала Киев24 сказал военный эксперт Иван Тимочко.

"Это не контрнаступление, как это хотят представить россияне. Это именно удары по российским передовым подразделениям, по срезанию тех, кто сумел, скажем, где-то проникнуть, не смог закрепиться... А в нынешних холодных условиях, если российские солдаты где-то будут отсекаться, даже в отдельно взятом населенном пункте, без внешней поддержки, – это верная смерть даже не в бою, а от морозов. Поэтому это довольно удачно подобранный момент в плане контрударов по силам противника", – подчеркнул эксперт.

По его словам, наступление на Запорожском направлении определил для себя приоритетным начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, который также сделал заявления, что россияне уже на подступах к Запорожью, в частности, со стороны Приморского.

"Конечно, это была его фантазия, но тем не менее... Акцент на Запорожском направлении для Герасимова стал приоритетным после провала на Покровско-Мирноградском направлении, когда он также заявлял об успехе... Кресло под ним шатнулось, и так выглядит, что Запорожское направление – возможность реабилитироваться перед Путиным", – считает Тимочко.

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков вблизи трех населенных пунктов в Днепропетровской области. По данным аналитиков DeepState, это произошло вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. В то же время враг продвинулся вблизи села Берестка в Донецкой области.

Согласно карте DeepState, село Терновое является оккупированным, статус Вишневого и Вербового неопределен.

