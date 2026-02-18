На Одесскую область обрушился циклон: международную трассу заваливает снегом (фото)

В Одессе развернуты дополнительные пункты помощи от спасателей.

На Одесскую область обрушился циклон, о котором предупреждали синоптики. Страдает, в том числе юг региона, который засыпает снегом, в частности международную трассу Одесса-Рени. Людей просят воздержаться от поездок. Об этом заявил оперативный штаб Измаильской районной государственной администрации.

Согласно сообщению, ночью на территорию Измаильского района обрушился активный циклон. Наблюдается гололедица, интенсивные осадки и порывистый ветер. Сейчас все дороги района обрабатываются противогололедными материалами, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"На автодороге М-15 Одесса – Рени действует ограничение движения для грузового транспорта и пассажирских перевозок. Трасса расчищается, однако из-за постоянных осадков происходит быстрое повторное заснежение покрытия. Техника работает непрерывно, однако проезд затруднен. Просим водителей по возможности воздержаться от поездок", - отмечают в администрации.

Видео дня

Также отмечается, что с ночи отключена магистральная линия электропередачи, которая питает Измаильский район со стороны Молдовы. В связи с этим частично обесточена Сафьяновская территориальная община и большая часть города Измаил. В то же время население уверяют, что все службы работают, социальные учреждения и больницы обеспечены генераторами. Критическая инфраструктура в населенных пунктах района функционирует бесперебойно.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области предупредила о временном перекрытии движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта по всей протяженности автодороги М-15 Одесса-Рени (в город Бухарест, Румыния). В связи с резким ухудшением погодных условий (значительные осадки в виде ледяного дождя, снега, сильные порывы ветра, образование гололеда), что создает повышенную опасность для участников дорожного движения, движение ограничено с 05:00 утра 18 февраля.

"Такие вынужденные меры необходимы для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и безопасности участников дорожного движения", - подчеркнули в службе.

В связи с непогодой коммунальные службы Одессы также работают в усиленном режиме. Техника и аварийные бригады дежурят круглосуточно. Городские власти призывают балансодержателей домов, ОСМД, управляющие компании и предпринимателей соблюдать правила благоустройства и своевременно очищать территории от снега и льда.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что в Одессе развернуты дополнительные пункты помощи от спасателей. В частности, на территории города специалисты ГСЧС установили 20 мобильных палаток, где можно согреться (палатки отапливаются), подзарядить гаджеты и воспользоваться интернетом, выпить горячий чай. Палатки установлены на улицах Евгения Чикаленко, Академика Королева, Семьи Глодан, проспекте Князя Ярослава Мудрого, в парке Победы.

Погода в Одессе ухудшается - что прогнозируют синоптики

Напомним, на днях синоптики предупредили, что на Одессу и Одесскую область надвигается опасный циклон. В частности, 18 февраля ожидается ухудшение погодных условий - значительные осадки (7-19 мм за 12 часов и менее), налипание мокрого снега, гололед, метель и порывы северного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Вас также могут заинтересовать новости: