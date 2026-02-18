Что обязательно нужно сделать с рождественником в феврале, чтобы он пышно зацвел следующей зимой

Необходимое условие для растения - достаточно восстановиться.

Ваш рождественник (Schlumbergera) уже отцвел, и, казалось бы, его можно просто оставить в покое. На самом деле февраль - ключевой месяц для этого растения. От того, как вы будете ухаживать за ним сейчас, зависит, насколько хорошо оно восстановится после цветения, как будет расти весной и, в конечном итоге, каким будет его цветение следующей зимой. Важными советами по уходу за рождественником поделилось издание Homes and Gardens.

В статье говорится, что интенсивной подкормки или каких-либо других кардинальных действий вазон пока не требует. Зато необходимы деликатные корректировки и внимательное наблюдение за ним.

В отличие от пустынных кактусов, рождественский кактус – это тропический эпифит, родом из дождевых лесов Бразилии, где он растет, прикрепляясь к деревьям, на ярком, но рассеянном свете и стабильно влажном воздухе. Его потребности отражают это происхождение.

Видео дня

В феврале растение уже потратило значительное количество энергии на цветение и входит в короткий период покоя. Рост замедляется, поглощение воды уменьшается, а корни начинают "перенастраиваться". Отмечается, что эта пауза абсолютно нормальна - и именно здесь многие владельцы допускают ошибки, стимулируя растение. Этого не нужно делать, подчеркивает автор, ведь февраль – период восстановления.

1. Начните с деликатной уборки

После завершения цветения засохшие цветы часто остаются прикрепленными к кончикам сегментов. Их удаление не изменит растение мгновенно, но поможет направить энергию на восстановление и уменьшит риск загнивания у основания цветка. Аккуратно откручивайте отцветшие цветы в месте соединения, а не срывайте их.

2. Пересмотрите режим полива

Одна из самых распространенных ошибок в это время – обращаться с рождественским кактусом так, как будто он продолжает активно расти. В период покоя полив должен быть более сдержанным: позволяйте верхнему слою субстрата (примерно 2–3 см) немного подсохнуть и никогда не оставляйте почву надолго влажной. В это время корни медленнее впитывают влагу, и избыточный полив может быстро привести к стрессу, загниванию, сморщенным сегментам. Если сомневаетесь, лучше пусть почва будет немного суше, чем слишком влажной.

3. Постепенно увеличьте освещение

Во время цветения рождественский кактус мог стоять немного дальше от яркого света, чтобы цветы были защищены. Теперь самое время подумать, где разместить его для восстановления после цветения.

Идеально – постепенно переместить растение на более яркий, но рассеянный свет: хорошо подойдет восточное окно с мягким утренним солнцем или светлая северная сторона. Избегайте резкого послеобеденного солнца, которое может обжечь стебли. Увеличение освещения на этом этапе помогает "разбудить" спящие точки роста и предотвратить вытягивание и ослабление побегов весной. Поворачивайте горшок каждые несколько недель, чтобы обеспечить равномерное развитие.

4. Слегка обрежьте растение

Если после цветения растение выглядит немного кривым, февраль – идеальный период для легкой обрезки. Удаление одного-двух сегментов с кончиков более длинных стеблей стимулирует ветвление, что, в свою очередь, создает больше точек для формирования бутонов в следующем году.

Обычно каждый срезанный сегмент впоследствии образует два новых побега, в результате чего растение становится гуще и впоследствии более обильно цветет. Обрезайте минимально и взвешенно. Удаленные сегменты можно посадить, чтобы получить новые растения.

5. Не торопитесь с подкормкой

После завершения цветения может возникнуть соблазн внести удобрение, но лучше с этим потерпеть. Растение все еще находится в переходном состоянии и не сможет полноценно использовать дополнительные питательные вещества. Слишком ранняя подкормка часто приводит к слабому росту или накоплению солей в субстрате.

Прежде чем вносить удобрения, дождитесь, пока начнут формироваться новые сегменты – обычно это происходит в начале или в середине весны.

6. Проверьте корни, но избегайте лишней пересадки

Февраль – подходящий момент, чтобы оценить общее состояние растения, в частности его корневой системы. Однако рождественский кактус любит быть немного "в тесноте" и не нуждается в частой пересадке.

Если корни не сильно оплетают земляной ком, не выходят из дренажных отверстий, а субстрат на вид не истощен, лучше оставить растение в покое до полноценной весны. Стабильность сейчас важнее свежей почвы.

7. Не забывайте о влажности воздуха

Отопление может делать воздух чрезвычайно сухим, и даже самое выносливое тропическое растение это почувствует. Если в помещении сухо, попробуйте поставить горшок на поддон с галькой и водой, сгруппировать его с другими комнатными растениями или использовать увлажнитель воздуха.

Держите растения как можно дальше от источников тепла, вентиляционных отверстий и холодных сквозняков, чтобы не вызвать стресс.

Если вы все правильно сделаете со своим растением в феврале, то заложите фундамент для активного весеннего роста и роскошного цветения, когда снова наступит зима.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 проверенных способах заставить орхидею зацвести. Отмечалось, что в помещении орхидеи могут цвести практически в любое время года, а при правильных условиях их цветы часто сохраняются в течение нескольких месяцев. Поэтому важно создать такие условия.

Вас также могут заинтересовать новости: